96.000 kr. om måneden: Her er en af landets dyreste lejebiler

Man skal være mindst 26 år for at leje bilen - og have finanserne i orden

Vil du nyde 530 hk med vind i håret, når sommeren rammer Danmark, så kan du hos Sixt mini-lease en bil, som er blandt Danmarks dyreste lejebiler, nemlig en BMW 850i Cabriolet.

Fra mandag 17. februar har man hos selskabet kunne mini-lease den vilde BMW M850i Cabriolet i helt ned til bare én måned. Men for den glæde får du også lov at betale, for prisen for at mini-lease BMW'en starter ved intet mindre end 96.000 kr. om måneden.

Med andre ord skal du altså betale lige over 3000 kr. om dagen for at have adgang til den åbne BMW i en måned.

Selv om det umiddelbart kan lyde afskrækkende for de fleste at skulle betale knap 100.000 kr. for at køre i en BMW i en måned, så tror selskabet bag på, at BMW'en nok skal komme ud på de danske sommerveje.

- Det er fedt at kunne give vores kunder muligheden for at holde den vildeste sommerferie, der indtages med storm i en cabriolet. Jeg er faktisk helt overbevist om, at flere vil lease den for at kunne køre ned ad strandvejen i en åben luksusbil, som de altid har drømt om, siger Joackim Penti Gonella, kommunikationschef hos Sixt.

Kan afprøve bilen

BMW'en har i M850i-variant 530 hestekræfter, og bilen kan accelerere fra 0-100 km/t på 3,9 sekunder.

Hvis man spekulerer over, hvad pointen med en lejebil til en startpris på 96.000 kr. er, så handler det om, at mini-leasing åbner for nogle muligheder, som man ellers ikke har.

Ifølge Joackim Penti Gonella er der en meget simpel årsag til at tilbyde en bil i så høj en prisklasse.

- Der skal være plads til noget sjovt. Når vi nu har muligheden for at tilbyde en så ekstraordinær bil som den nye 8-serie, så ville det være en skam ikke at gøre det, siger Gonella.

- Vi er utrolig stolte af at være dem, folk kommer til, når de mangler et seriøst alternativ til at købe en helt ny bil. Jeg forestiller mig også med denne type bil, at kunder der overvejer modellen, kan have lyst til at afprøve den f.eks. i en måned før et reelt bilkøb, siger han.

Har man endnu flere penge at gøre med, og vil man gerne lease sin drømmebil i længere end en måned, kan man hos Findleasing.nu lease en Koenigsegg Regera i 12 måneder til en pris på astronome 495.000 kr. pr. måned. Førstegangsydelsen ligger på fire millioner kroner.

