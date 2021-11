Åbner for 10 års garanti på bilen

Hos Toyota har de lanceret et nyt koncept, der gør, at man kan få 10 års garanti på sin bil - men der er skrappe krav

Den japanske bilgigant lancerer nu et nyt koncept, kaldet Toyota Relax, som gør, at både købere af nye og brugte biler kan få op til 10 års garanti eller til 160.000 km - afhængig af, hvad der kommer først - på deres bil.

Konkret fungerer det sådan, at man foruden den fabriksgaranti på tre år, som producenten som minimum tilbyder i forvejen, kan få op til i alt 10 års garanti på bilen. Det kræver dog, at man får sin bil serviceret på et autoriseret Toyota-værksted - og ikke ved et af de frie værksteder.

Køber man eksempelvis en brugt Toyota og får den serviceret hos et autoriseret Toyota-værksted, er man automatisk dækket, indtil det er tid til næste serviceeftersyn, hvor man så igen kan få forlænget garantien.

Udgangspunktet er, at den udvidede garanti dækker det, der får bilen til at køre. Til gengæld dækker den ikke service- og sliddele, der er de dele, som naturligt bliver slidt ved kørsel og brug, og som bliver holdt ved lige og udskiftet under de årlige serviceeftersyn.

Det vil sige, at går eksempelvis en ABS-kontrolenhed i stykker, så er det Toyota, der tager regningen, men skal bremseklodserne eller -skiverne skiftes på grund af slitage, foregår det for egen regning.

Den slags garantier er en nyhed inden for bilverdenen, hvor mange bilmærker kun tilbyder to års nybilsgaranti på bilen. Kia har indtil videre været førende med en garanti på syv år.