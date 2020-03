Årets dummeste biltyv? Glemte både mobil og Ipad

En biltyv i Norge gjorde dele af politiets opklaringsarbejde væsentligt lettere, da vedkommende natten til fredag forsøgte at stjæle en Lexus i Bærum ved Oslo.

Bilens ejer vågnede ved, at nogen forsøgte at stjæle hans bil.

Det skriver norsk TV2.

- Ejeren endte i håndgemæng med biltyven, som truede ejeren med en kniv, før vedkommende stak af fra stedet, fortæller Rune Hekkelstrand, som er operationsleder, til mediet.

Se også: Overhalede højre om med 200 km/t.: Var spritstiv

Biltyven forsøgte at stjæle en Lexus, og politiet har allerede en mistænkt i sagen, for biltyven glemte både en mobil og en Ipad i bilen, som det altså ikke lykkedes biltyven at stjæle.

- Det er lidt uklart, hvad der skete, udover at gerningspersonen efterlod det i bilen, siger Hekkelstrand.

Hos politiet tager de trods det pudsige i, at gerningspersonen har glemt personlige ejendele i bilen, sagen meget alvorligt.

- Personen er endnu ikke pågrebet. Men det er selvfølgelig en sag, som vil blive prioriteret, lyder det fra operationslederen.

Se også: Ung bilist gik amok: Råbte og sparkede til sidespejl