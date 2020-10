Årets Firmabil er for første gang denne type

Hvert år kåres Årets Firmabil af en jury af biljournalister, professionelle firmabilister og en fysioterapeut, og i år tilfalder titlen for første gang en plug-in hybrid i form af Peugeot 508 SW PHEV.

Traditionelt set har vinderne været dieselmotoriserede biler, men i år blev det altså en opladelig hybrid, som løb med titlen for 2020.

Det oplyser Peugeot Danmark i en pressemeddelelse.

Efter to dages test af det brede felt, der bestod af to elbiler, en diesel plug-in hybrid, tre benzin plug-in hybrider og tre dieselmodeller, faldt valget på Peugeots benzin plug-in hybrid 508 SW Allure Pack Business PHEV.

- Peugeot 508 SW har et flot design og et lækkert interiør. Det er en bil, der både er meget støjsvag og behagelig at køre i. Tager man økonomien med i betragtning, er den samlet set en rigtig god pakke. Den fungerer både arbejdsmæssigt og privat til eksempelvis ferie - og så er det grønne aspekt ikke til at komme udenom. Det er den første 'grønne' bil, der vinder - cadeau til Peugeot for det, siger Lars Bundgaard, formand for trafikpolitisk udvalg hos Business Danmark, i pressemeddelelsen.

Kraftfuld sag

Vinderbilen kan køre 60 km på en enkelt opladning og har takket være kombinationen af benzinmotor og elmotor en samlet ydelse på 225 hk.

Modellen udleder 31 g/km, og beskatningsprisen ligger på 299.990 kr.

- Årets kåring viser, at mange firmabilister er klar til plug-in hybrider, og at mange vil have stor gavn af biltypen. Den gammeldags handelsrejsende, der kører hele Danmark rundt, er jo efterhånden en uddøende race, så rigtig mange vil kunne køre på strøm en pæn del af tiden. Det er dog helt afgørende, at en plug-in hybrid lades op dagligt, siger Christian Schacht, som er redaktør på Jyllands-Posten.

