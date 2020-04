Aarhus-beboere går sammen: Vil have stoppet truende og farlige bilister

Uro, bilræs, truende gæster og dækafbrænding har gennem de seneste par år plaget den nye bydel Aarhus Ø i landets næststørste by.

Politiet og politikere er flere gange blevet gjort opmærksom på problemet, men indtil videre er det ikke lykkedes at få sat en stopper for den utrygge kørsel, og derfor er en gruppe beboere nu gået sammen om at lave en underskriftsindsamling med det formål at gøre lokalpolitikerne opmærksom på problemet igen.

Det skriver Århus Stifstidende.

- Den seneste tid har mange beboere udtrykt bekymring og frustration over tiltagende uro på Århus Ø. Det synes desværre at være en tilbagevendende tendens, så snart vejret er godt. Det er blandt andet situationer som ræs, truende adfærd, bilfester og salg af stoffer på parkeringspladserne, der giver anledning til frustration og bekymring, siger Kenneth Witzansky, beboer på Aarhus Ø og initiativtager til underskriftsindsamlingen, til Århus Stiftstidende.

- Beboere på Århus Ø kan fortælle om vilde bilfester på områdets parkeringspladser, der forstyrrer nattesøvnen, stødende tilråb fra forbipasserende biler, truende adfærd, bilkørsel i modkørende retning og på cykelstien, m.m, skriver initiativtagerne i selve underskriftsindsamnlingen.

Se også: Ikke kun et problem i Danmark: Her kører de også alt for stærkt

Til Århus Stiftstidende fortæller Østjyllands Politi, at de vil skride ind over for kørslen og desuden sammen med Aarhus Kommune kigge på permanente løsninger, som kan bremse kørslen.

Et problem længe

Det er ikke første gang, at problemet med hensynsløs og ulovlig kørsel på Aarhus Ø får bevågenhed.

Sidste sommer havde Østjyllands Politi også fokus på kørslen i området, efter politikredsen havde fået adskillige henvendelser fra borgere, som kunne rapportere om bilister, som kørte hasarderet, for stærkt og lavede hjulspind.

Dengang mundede henvendelserne ud i, at politiet var ekstra meget til stede i området, og det gjorde blandt andet, at Østjyllands Politi dengang fandt frem til fire bilister, der var blandt færdselssynderne fra området.

- De kan i nærmeste fremtid forvente en sigtelse for at lave 'burnout' på asfalten i Aarhus Ø. Der kan også blive tale om mere alvorligere sigtelser og høje erstatningskrav for den ødelagte asfalt, skrev politiet dengang om episoden.

Nu skal politikredsen så ifølge Århus Stifstidende sammen med kommunen kigge på, hvilke permanente løsninger der kan få bilisterne til at sænke farten i området, og om det skal være bump, helleanlæg eller chikaner.

- Beboere på Århus Ø foreslår blandt andet overvågning, mere politi i området, stærekasser, små 'sving' på de lange lige veje, og at parkeringspladserne erstattes med grønne rekreative områder i håb om, at disse tiltag kan mindske uroen og i stedet bidrage til mere ro og tryghed, skriver initiativtagerne i underskriftsindsamlingen.

Se også: Anholdt efter biljagt: Ville lære hunden at køre bil