Aarhus lukker fire store veje i efterårsferien

Vejarbejde kommer til at sætte sit præg på Danmarks næststørste by i den kommende uge

Skal du køre meget rundt i Aarhus i efterårsferien, så husk et kort over byen.

Ellers er der stor risiko for, at du kommer til at køre forgæves.

Gader og stræder i Danmarks næststørste by står nemlig over for en større omgang renovering den kommende uge.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Find alternative ruter

I alt fire større gader vil blive afspærret for at gøre plads til asfaltarbejdere og maskinførere. Det drejer sig om Silkeborgvej, Frederiks Allé, Vejlby Ringvej og Oddervej.

Ifølge Aarhus Kommunes trafikkoordinator Kristina Holm er det ingen tilfældighed, at vejarbejdet er placeret i efterårsferien.

- Da der kører væsentligt færre biler på de store veje i ferierne, betyder det forhåbentlig, at vi skal omdirigere færre pendlere end på en hverdag, siger hun.

- Vi opfordrer aarhusianerne til at tjekke ruten hjemmefra, så de ikke kører forgæves.

Forvent larm i dagtimerne

Støjgener kan forekomme i forbindelse med vejarbejdet, oplyser Aarhus Kommune på sin hjemmeside.

Her kan du også læse, hvornår de forskellige gader er afspærret, og hvor der stadig er adgang for cyklister og fodgængere.