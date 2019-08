Aarrrggh! Dette provokerer danske bilister

Der er travlhed på de danske motorveje, og når mange biler fylder godt op, kan der let opstå irritation over andre trafikanters adfærd.

En ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring, viser, at det ikke kun er larmende børn, der giver de danske bilister hovedpine. Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Andre bilisters opførsel kan nemlig også føre til stor frustration, når der køres på motorvej.

Især tre ting skiller sig ud, viser undersøgelsen.

Hver tredje af de adspurgte peger på bilister, der ikke holder til højre på motorvejen, som den mest udbredte kilde til irritation på motorvejen.

Overhalende lastbiler og bilister, der presser bagfra, kommer ind på de næste pladser med henholdsvis 22 og 21 procent.

Skaber ulykker

Manglende vilje til at holde til højre og for kort afstand til forankørende er blandt de hyppigste årsager til ulykker på danske veje, og derfor bør man som bilist omsætte sin irritation over andre bilister til sund fornuft og selv sørge for at undgå den form for kørsel, lyder opfordringen fra Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Alle statistikker viser, at netop de to former for kørsler står bag rigtig mange ulykker, og det at så mange bliver irriterede over bilister, der gør det, viser heldigvis også, at der er en stor bevidsthed om de farer, der er forbundet med det, siger Henrik Sagild i pressemeddelelsen.

I undersøgelsen svarede seks procent desuden, at langsomt kørende bilister var den største kilde til irritation på motorvejen - en holdning der især er udbredt blandt de yngre bilister.

- Du er som bilist simpelthen nødt til at køre efter forholdene, når du er på motorvejen. Og det indebærer også at holde afstand til de forankørende, selvom du synes, de burde køre hurtigere, ellers er der en alt for stor risiko for at ende i en farlig situation for dig selv og dine medtrafikanter, siger Henrik Sagild.

Tidligere har Vejdirektoratet lavet kampagner for at få danske bilister til at blive bedre til at holde til højre på motorvejen, men ifølge denne undersøgelse er det stadig så stort et problem, at hver tredje bilist, som irriteres i trafikken, lader sig frustrere over netop det.