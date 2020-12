Advarer bilister: 'Lad ikke elge slikke din bil'

I Canada har de problemer med elge, som er blevet lidt for glade for nærkontakt med biler

'Lad ikke elge slikke din bil'.

Sådan lyder en melding, som canadiske myndigheder i byen Jasper i Alberta-provinsen sender ud til bilister via skilte omkring byens veje.

Målet er, at elgene stopper med at slikke salt af bilerne.

Det skriver CNN.

Tilsyneladende er elgene meget vilde med den salt, der sprøjter op på bilerne, efter der er blevet spredt salt ud på de kolde veje.

- De er besatte af salt. Det er en af de ting, de har brug for af mineraler i deres krop, siger Steve Young, som er talsperson for Jasper National Park, til CNN.

- De får det normalvis fra saltsøer i parken, men nu har de fundet ud af, at de også kan få vejsalt, som er sprøjtet op på biler, siger talspersonen.

Farligt

Hvad der måske kan lyde som en uskyldig snack for områdets elge og en gratis vask af bilerne, der kommer forbi, er faktisk slet ikke så problemfrit endda.

Ved at slikke salt af bilerne bliver elgene nemlig for vant til at være omkring og i nærheden af biler, og det udgør en potentiel fare for både dyr og passagerer i biler, hvis det ender i ulykker.

I nationalparken parkerer bilister ofte i siden af vejen i håbet om at få et glimt af en elg.

Det er nu parkens håb, at bilisterne sørger for, at det bliver ved et glimt - og ikke nærkontakt.

- Elge og biler er ikke en god cocktail. Hvis du rammer en elg med din bil, fjerner du benene under elgen, og så kommer den ind gennem din forrude, fortæller Steve Young til CNN.

Han tilføjer, at den bedste metode til at få elgene til at stoppe med at slikke på bilerne, også er den meste simple: Kør væk, når de kommer tæt på.