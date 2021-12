Advarer bilister: 'Pas på'

Politiet advarer bilister om at passe på faldende is fra lastbiler

'Det kan være livsfarligt.'

Sådan lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som advarer bilister om at passe på i disse kolde dage.

Isflager, som falder ned fra en lastbil i høj fart, kan nemlig udgøre stor fare for bilisterne.

Det kolde vejr kan få vand på toppen af lastbiler og andre større køretøjer til at fryse til store stykker is, der kan ryge af under kørsel. Derfor opfordrer politikredsen nu lastbilchauffører til at tjekke deres køretøjer for is og advarer samtidig bilister om at holde godt øje, når de kører efter en lastbil i frostvejr.

- Der opstår let farlige situationer i trafikken, hvis isen ryger ned. Rigtigt slemt bliver det, hvis isen rammer andre køretøjer eller trafikanter. En tung isblok kan gå igennem forruden på en bil med alvorlig personskade til følge, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, som er leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Chaufførernes ansvar

Formelt er det lastbilchaufførernes ansvar at sørge for, at der ikke ligger is på taget af deres lastbil eller anhænger.

Chaufførerne risikerer alt fra bøder til i værste fald sigtelse for uagtsom manddrab, hvis uheldet er ude, men det vil ofte være bilisterne, som bliver ramt af konsekvenserne.

- Selv om det er chaufførens ansvar at fjerne isflager fra lastbilen inden kørsel, anbefaler vi, at man holder ekstra afstand, hvis man som bilist kører bag en lastbil, siger Knud Reinholdt.

Politikredsen minder desuden om, at man som bilist skal fjerne is og dug fra bilens ruder. Bliver man standset af politiet, kan det koste både bøde og kørekort, hvis man ikke har det fulde udsyn.