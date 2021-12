Advarer elbilejere

Selvom der generelt set ikke er udsigt til, at juletrafikken bliver specielt udfordrende i år, så er der grund til at planlægge sin rejse ekstra grundigt, hvis man er en af de mange danskere, der skal krydse landet i forbindelse med julen i en opladelig bil.

Hos ladeoperatøren Clever, som er en af landets største, advarer de nu direkte elbilejere om at lade på bestemte ladepladser hen over julen.

Således forventer Clever 'historisk travlhed' ved lynladestationerne, skriver ladeoperatøren på sin hjemmeside.

- Vi opfordrer til at undgå lynladestationerne ved Fredericia, Knudshoved og Halsskov, hvis det er muligt, og at køre på tidspunkter, hvor der er mindre travlhed på vejene, lyder det videre.

Clever anbefaler desuden, at man lader sin elbil 100 procent hjemmefra, og at man kører med lavere hastighed for at spare på strømmen på batteriet.

Hos FDM forklarer chefkonsulent Ilyas Dogru det ekstra pres på lynladestationerne med udviklingen inden for salget af elbiler.

- Der er i år blevet solgt mange nye elbiler, men ladeinfrastrukturen er langtfra fulgt med. Det mærker man især langs motorvejene, hvor de nye lynladestationer endnu ikke er på plads, siger han til FDMs hjemmeside.

- Det er ikke optimalt, men desværre en realitet, siger han videre.

Til og med november i år er der blevet indregistreret 167.565 nye biler. Ud af de mange biler er 13 procent rene elbiler, mens 22 procent er plug-in hybrider, som også kan lades op med et stik.