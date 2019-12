Advarer om livsfarlig varme: Koger skinke i bil

En australsk mand valgte at få det bedste ud af den aktuelle hedebølge, som har ramt landet 'down under'

De har det stegende varmt i Australien for tiden, og mens det får myndigheder til at indføre undtagelsestilstand, så vælger nogle indbyggere at udnytte den aktuelle varme til at forsøge sig frem med en noget alternativ form for slowcooking.

Det skriver Huffington Post.

Stu Pengelly, som manden hedder, valgte at udnytte den aktuelle hedebølge til at stege en skinke i sin bil over 10 timer.

Opskriften er simpel, for Pengelly placerede blot den halvanden kilo tunge skinke i en foliebakke på bilsædet, hvorefter han lod solen tilberede måltidet i de 10 timer, som det tog, før skinken var spiseklar.

I et opslag på facebook fra 14. december fortæller han, at temperaturen i hans aldrende Datsun var helt oppe at ramme 81 grader.

Som du kan se i videoen over artiklen, lykkedes hans projekt faktisk, og Pengelly fortæller, at han med videoen og idéen ville advare bilister mod at efterlade personer eller dyr i deres biler.

- Tøv ikke med at smadre et vindue for at hjælpe nogen ud, skriver han i facebookopslaget.

