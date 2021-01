Ændrede regler for bilkøb: Nu skal du gøre dette hurtigst muligt

Den ny frist på fire dage for omregistrering af køretøjer betyder, at man skal være hurtig til at sende kvitteringer

Fra årsskiftet har fristen for at omregistrere køretøjer været på fire dage mod tidligere tre uger. Som Ekstra Bladet for nyligt fortalte, er det en fordel for bilisterne, men reglerne har også den betydning, at man hurtigst muligt skal indsende kvittering fra Motorstyrelsen for afmelding af køretøjet.

Ellers risikerer man ifølge Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) at skulle betale dagsgebyrer.

Det kan ske, hvis man har afmeldt et køretøj i forbindelse med salg, uden at man har dokumentation i form af en slutseddel på salget.

Har man ikke det, vil man blive pålagt dagsgebyrer á 250 kr. frem til den dag, hvor Motorstyrelsen kan registrere, at køretøjet er afmeldt.

Gebyret på 250 kr. gives til ejere af motorkøretøjer, som ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring på deres køretøj, og den kan man altså risikere at få, hvis man har afmeldt sit køretøj, og Motorstyrelsen endnu ikke har registreret afmeldingen.

På DFIMs hjemmeside kan du læse mere om processen, og hvordan du får kvitteringen fra Motorstyrelsen i forbindelse med afmeldelse af bilen.

Sådan er reglerne nu

Den kortere frist er indført, så oplysningerne i Motorregistret er opdaterede, og alle afgifter bliver opkrævet korrekt. Derudover medvirker den kortere frist til at sikre, at sælger ikke skal betale de løbende afgifter på køretøjet i op til tre uger, selvom vedkommende allerede har solgt køretøjet, fordi den nye ejer ikke har omregistreret bilen.

