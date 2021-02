Afgørende for bilers sikkerhed: Nu skal de være lettere at forstå

Med et nyt label på dæk vil EU gøre det lettere for forbrugerne at afkode dækkenes egenskaber

De er blandt bilernes vigtigste sikkerhedsudstyr, og de har stor betydning for brændstofforbruget. Der er selvfølgelig tale om bildæk, og nu vil EU med et nyt mærkat gøre det lettere for forbrugerne at forstå dækkenes egenskaber.

Målet med det nye design er, at der kommer en klar klassifikation, så man kan se dækkets bremseevne, ydeevne, rullemodstand og støjsvaghed. Samtidig skal piktogrammer gøre det nemt for forbrugere at se, hvorvidt f.eks. et vinterdæk lever op til EU's godkendte standarder.

Som forbruger kan man blandt andet se frem til at kunne scanne dækkets QR-kode, så man får informationen om det specifikke dæk direkte på telefonen.

Hos Continental Dæk Danmark A/S ser Georg Nielsen det som et længeventet teknologisk fremskridt.

- Dækkene er den eneste kontakt med vejen – og sikkerhed starter med dækket. Derfor er det afgørende, at man som forbruger uden udfordringer kan finde og forstå information om det valgte dæk. Det skal ikke være en uoverskuelig jungle af information eller noget man som forbruger springer over. Det skal helst være nemt og forståeligt, siger Georg Nielsen i en pressemeddelelse.

Grønnere dæk

Det vurderes, at 20-30 procent af et køretøjs brændstofforbrug kan tillægges dækkene. Med det nye dæklabel, som gælder fra 1. maj 2021, håber Georg Nielsen, at det bliver lettere at vælge et dæk med større brændstofeffektivitet.

- Der er flere vigtige ting ved det nye dæklabel. Foruden det giver forbrugerne bedre forudsætninger for at vælge det sikreste dæk, så er det samtidig nemmere at finde og vælge de grønnere dæk med lavere brændstofforbrug, siger Georg Nielsen.

