Afgørende for sikkerheden: Snart skal du gøre dette ved bilen

Inden længe er det tid til at få sommerdæk på bilen igen

Kalenderen siger marts, og mens der stadig er nattefrost at spore, begynder temperaturen generelt at stige. Derfor skal du også inden længe gøre klar til at finde sommerdækkene frem.

Når temperaturen stiger, svækkes vinterdækkenes vejgreb, og derfor har det betydning for trafiksikkerheden, hvis du venter for længe med at skifte til sommerdæk.

Sådan lyder budskabet fra Falck i en pressemeddelelse.

- Det danske vejr er jo ofte uforudsigeligt, men en god tommelfingerregel er, at man bør skifte til sommerhjul, når dagtemperaturerne ligger på cirka 5-7 grader. Det sker ofte omkring skiftet mellem vinter- og sommertid - og det er altså i slutningen af marts, siger Gunnar Thykjær, der er driftsdirektør i Falck i pressemeddelelsen.

Vi er blevet bedre

Ifølge Falcks observationer er danskerne blevet bedre til at få skiftet til sommerdæk, men trods det er der stadig mange, som venter for længe, og det er en dårlig idé.

- Sommerdæk er typisk lavet af lidt blødere gummi end vinterdæk. Det giver et bedre vejgreb ved de varmere temperaturer, som er en væsentlig faktor for bilisternes sikkerhed. Et godt vejgreb sikrer nemlig en kortere bremselængde, og det kan være afgørende, hvis uheldet skulle være ude, siger Gunnar Thykjær.

Han understreger, at det at skifte dæk også kan gøre, at uopdagede skader på hjul og dæk kan fanges ved skiftet.

