Afliver rygter: Dropper ikke denne motor

For Lamborghini er noget af det helligste en 12-cylindret motor, men hen over de senere par år har der været rygter om, at Lamborghini på grund af strengere krav til emissioner ville droppe V12-motoren.

Men de rygter punkterer Lamborghini nu.

Over for Autoblog fortæller Lamborghini-chef, Stephan Winkelmann, at afløseren til Aventador får en V12-motor.

En ting er det dog slut med, for den nuværende V12'er bliver den sidste ikke-elektrificerede motor fra den italienske sportsvognsproducent.

Således fortæller Winkelmann, at afløseren til Aventador får et helt nyudviklet hybridsystem, som er bygget op omkring en V12-motor. Ifølge chefen er systemet ikke noget, 'vi har set før'.

- Teknologien er anderledes, det er en helt ny motor, en helt ny drivlinje, et nyt batteri, alt er helt nyt. Der er intet fra Sián eller Aventador, siger Winkelmann til mediet.

Lamborghini har nemlig allerede udviklet en hybridbil, kaldet Sián, men ifølge chefen vil afløseren til Aventador ikke få teknologi fra Siáns hybridsystem.

Visse ting forbliver det samme

Selvom drivlinjen i den kommende Lamborghini bliver en helt ny sag, så er der visse ting, der ikke ændrer sig, når der skal et nyt Lamborghini-flagskib på gaden.

Modellen vil nemlig få firehjulstræk, aktiv aerodynamik og firehjulsstryring.

Endnu har Lamborghini ikke offentliggjort navnet på afløseren til Aventador, ligesom det heller ikke vides, hvornår den kommer på gaden. Nu ved vi til gengæld, at modellen får et hybridsystem bygget op omkring en V12-motor.