Afslørende kontrol: Tre ud af fire bilister har ikke styr på det

Det er ikke alle danske bilister, som har deres registrerings- eller afgiftsforhold på bilen i orden. En kontrol ved Frederikshavn i sidste uge viste, at hele tre ud af fire bilister ikke havde styr på deres forhold.

Det oplyser Motorstyrelsen, som stod bag kontrollen, i en pressemeddelelse.

Kontrollen betyder, at en række køretøjsejere nu skal betale fuld afgift af deres køretøjer, ligesom en række virksomhedsejere får en bøde for ikke at have cvr. nr. og virksomhedsnavn på bilen.

- Heldigvis følger de fleste reglerne, men gennem vores målrettede kontrolaktioner kan vi se, at der stadig er behov for os ude på landevejene. I går udstedte vi blandt andet bøder til en række virksomhedsejere, der ikke havde fået sat virksomhedsnavn og cvr. nr. på deres køretøj. Der var også flere bilister, som ikke havde betalt den korrekte afgift – for eksempel havde en udenlandsk bilist ikke fået danske nummerplader på sin bil, selv om han bor i Danmark, siger Jørgen Rasmussen, Motorstyrelsens underdirektør, i en pressemeddelelse.

I alt blev 'et tocifret' antal bilister stoppet i kontrollen, oplyser Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen foretager løbende kontrolaktioner, hvor formålet er at blive klogere på, om danske bilister har registreret deres køretøj korrekt, eller om borgere har betalt de afgifter, som de burde.

- Langt de fleste danskere vil gerne betale de rigtige afgifter og følge reglerne. Kontrollen kan med andre ord ikke stå alene. Derfor supplerer vi med en vejledningsindsats - og alle bilister, der er i tvivl om reglerne, er meget velkomne til at tage kontakt til os i Motorstyrelsen, siger Jørgen Rasmussen og tilføjer, at Motorstyrelsen i år gennemfører kontroller i hele landet.

I en nylig kontrol tilbage i maj havde 19 ud af 40 standsede bilister ved Kolding heller ikke styr på deres forhold.

I sagen fra Kolding var der både udenlandske bilister, som ikke havde sørget for at omregistrere deres bil, selvom de er bosiddende i Danmark, mens andre fik en bøde for at have kørt i varebiler uden cvr-nr. og navn på siden.

