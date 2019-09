Afslørende politikontrol: Så mange brugte mobil bag rattet efter nye regler

For nyligt trådte nye regler for brug af håndholdt mobil bag rattet i kraft, således at man nu får klip i sit kørekort, hvis man bruger håndholdt mobil under kørsel.

I forbindelse med, at den nye regel trådte i kraft, satte Rigspolitiet fra mandag 16. september til og med søndag 22. september i en landsdækkende målrettet indsats fokus på uopmærksomhed i trafikken.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Nu er resultaterne fra kontrollen landet, og ved kontrollerne blev der standset over 2000 køretøjer, og der blev konstateret knap 900 forseelser.

Ud af de 900 forseelser blev 578 bilister taget i at bruge håndholdt teleudstyr bag rattet, 85 kørte uden sele og 49 kørte frem for rødt/gult lys.

Faktor i mange uheld

Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser. Uopmærksomhed kan bl.a. være netop brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS og lignende.

Som Ekstra Bladet tidligere har omtalt, er der i befolkningen bred opbakning til skærpelsen, som gør, at brug af håndholdt mobil nu giver klip i kørekortet. I en undersøgelse, som Kantar Gallup for nyligt gennemførte for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.120 personer, svarede næsten otte ud af ti (79 procent), at det er meget godt eller godt, at det koster et klip i kørekortet.

- Uopmærksomhed er et stort problem for sikkerheden på vejene. Sammen med kampagner og kontrol er et klip i kørekortet noget af det, der virkelig kan ændre folks farlige adfærd. Det er godt for trafiksikkerheden, at man nu sætter ekstra ind overfor uopmærksom kørsel, lød det i den forbindelse fra Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelsen.

Sidste år fik 22.439 trafikanter en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken i bil, varevogn, lastbil, bus, knallert eller cykel. Året før var tallet 19.961.

