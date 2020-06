Afslører designet på ny familiebil: Glem alt om kedelig forgænger

Husker du den seneste generation af Citroën C4? Formentlig ikke, for designet var til den kedelige side, og derudover var bilen ikke specielt ophidsende.

Nu har Citroën dog vist designet på den kommende udgave af C4, og uanset at bildesign er en subjektiv størrelse, så er det i hvert fald indiskutabelt, at Citroën er gået mere dristigt til værks med designet af denne C4-generation sammenlignet med den tidligere.

Her ses den seneste udgave af Citroën C4, som designmæssigt ikke ligefrem var særligt sprudlende. Foto: Jens Overgaard

Her ses den elektriske ë-C4. Foto: Citroën

Særligt bagpartiet på den nye C4 er mere modigt end forgængerens. Foto: Citroën

Den nye C4 kommer med valget mellem enten benzin, diesel eller strøm som drivmiddel.

Den 100 procent elektriske version får navnet ë-C4, mens de andre blot hedder C4.

Hos Citroën lægger de heller ikke skjul på, at der er sket noget med designet på modellen.

- Den nye ë-C4 og C4 bringer et helt nyt modigt design i spil, der kombinerer hatchbackens dynamik og elegance med SUV-træk, som tilføjer karakter og styrke. Det aerodynamiske og flydende design er et af Citroëns varemærker, skriver Citroën i pressemeddelelsen om den kommende C4-model.

Vigtig model

Selvom designet på den kommende C4 og ë-C4 leder tankerne mod crossover-modeller og SUV'er, tilhører C4-modellen faktisk det såkaldte C-segment, hvor konkurrenterne tæller modeller som eksempelvis Volkswagen Golf.

Det er et vigtigt segment at klare sig godt i, og det er blandt andet også derfor, at Citroën tilbyder kunderne valget mellem både benzin, diesel og el.

Den elektriske version er et led i Citroëns store elbilstrategi, hvorfor den forventes at blive en vigtig model for det franske mærke, fordi konkurrencen for elbiler allerede er hård og løbende skærpes. Det bliver Citroëns indtil videre femte elkøretøj.

Hvad vi ellers kan forvente af C4 og ë-C4 må vi vente til 30. juni med at finde ud af, for her offentliggør franskmændene resten af detaljerne om den kommende familiebil.

