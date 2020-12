Afslører elendig sikkerhed i disse biler

Moderne biler er over de seneste år blevet markant mere sikre, men den positive udvikling med stadigt mere sikre biler er ikke dryppet videre til varebilerne.

Det viser en ny test fra Euro NCAP, der har testet 19 af de bedst sælgende varebiler på de europæiske veje. De 19 varebiler stod i 2019 for over 95 procent af salget af nye varebiler.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

De fleste af varebilerne mangler helt basalt sikkerhedsudstyr som airbags og selehuskere.

Normalt får biler stjerner, når de testes hos Euro NCAP, men for varebilerne har sikkerhedsorganisationen indført en anden skala, hvor bilerne kan få 'platin', 'guld', 'sølv' og 'bronze', alt efter hvor godt bilerne klarer sig. Platin er bedst, mens bronze er dårligst.

Fem af bilerne klarede sig imidlertid så ringe, at Euro NCAP slet ikke vil anbefale dem, og derfor får de hverken platin, guld, sølv eller bronze. Hvilke fem kan du se nederst i artiklen.

- Varebiler er et populært og velkendt transportmiddel, der både bruges af håndværkere og af firmaer, der udbringer pakker og dagligvarer. Derfor er det også nedslående, at testen afslører så ringe en sikkerhed for både fører, passager og medtrafikanter. Ikke mindst i forhold til sikkerhedssystemer som automatisk nødbremse, der for længst er blevet standard i personbiler, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

- Netop fordi varebiler fylder meget i bybilledet, er det ikke godt nok, at mange af dem enten ikke har en nødbremse eller kun har middelgode udgaver, der ikke kan se bløde trafikanter. Det bør bilproducenterne snarest få rettet op på, ligesom EU-kravene bør skærpes, som de er blevet for personbiler, siger han.

Udgør en risiko

Varebilerne er ikke kun udfordret i forhold til sikkerheden på grund af manglende assistentsystemer.

Modsat personbiler er varebiler nemlig ikke konstrueret til at kunne absorbere kræfterne ved en kollision.

- Kollisionstesten mellem varebilerne viste, at bilerne rammer modkørende uforholdsmæssigt hårdt. Men også varebilernes egen kollisionssikkerhed er i flere tilfælde for ringe og udgør en risiko for både fører og passager. Blandt andet fordi noget så basalt som airbags mangler. Også på det område er det nødvendigt, at bilproducenterne begynder at prioritere sikkerheden anderledes højt, siger Søren W. Rasmussen.

Sådan klarede varebilerne sig Sådan klarede de 19 varebiler sig



VW Transporter – Guld Ford Transit – Guld Mercedes-Benz Vito – Guld Ford Transit Custom – Sølv Mercedes-Benz Sprinter – Sølv Peugeot Expert – Sølv VW Crafter – Sølv Opel Vivaro – Sølv Citroën Jumpy – Bronze Toyota Proace – Bronze Peugeot Boxer – Bronze Citroën Jumper – Bronze Iveco Daily – Bronze Fiat Ducato – Bronze Følgende fem kan IKKE anbefales af Euro NCAP:



Renault Master Nissan NV400 Renault Trafic Opel Movano Fiat Talento Kilde: FDM/Euro NCAP

