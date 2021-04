Afslører helt ny bilmodel

Med en helt ny bilmodel, C5 X, vil det franske bilmærke Citroën tilbyde kunder en komfortabel bil til de lange ture.

Modellen hører til i det såkaldte D-segment, og det betyder, at der er tale om en høj SUV-lignende bil, og hos Citroën har designet dog hentet inspiration fra coupéer.

Selv betegner den franske bilproducent modellen som værende en kombination af sedan, stationcar og SUV.

Et fransk gadekryds. Foto: PR

Den nye Citroën-model kommer på gaden i slutningen af året. Foto: PR

C5 X kommer med både benzinmotorer og som opladelige plug-in hybrid. Foto: PR

Kan oplades

På motorsiden oplyser Citroën, at C5 X ud over en benzinmotor også vil kunne fås med plug-in hybrid drivlinje. Den samlede systemydelse for plug-in hybrid-versionen er 225 hk, og den elektriske rækkevidde er 50 km med en maksimal hastighed på 135 km/t.

Det tyder på, at Citroën med modellen vil hive fat i en god, gammel Citroën-dyd - nemlig supergod komfort. I hvert fald kommer modellen med sæder med en særlig polstring og ekstra tykt skum. Derudover vil modellen have Citroëns Advanced Comfort-affjedring.

C5 X vil blive lanceret i slutningen af 2021, hvor også danske kunder ifølge Citroën vil kunne opleve modellen.

Først senere bliver vi klogere på benzinmotorerne, og hvad den nye Citroën-model vil komme til at koste med danske nummerplader.