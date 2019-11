Afslører mystisk bil i millionklassen

Leo Yankelovich, der er chef for det lettiske firma Dartz, kom sidst i mediernes fokus, da han fik stjålet en vodkaflaske af guld til otte millioner kroner fra et museum under et værtshus på Vesterbro i København.

Nu har han igen fanget mediernes opmærksomhed, men denne gang er det en mere glædelig nyhed. Leo Yankelovich' firma Dartz, der specialiserer sig i dyre, pansrede firehjulstrækkere, har for nyligt afsløret en helt ny bil med navnet Prombron' Black Stallion.

Det skriver flere medier inklusiv det danske magasin Bilmagasinet.

Firmaet har dog ikke offentliggjort mange detaljer om den nye SUV. Årsagen er, at den skal bruges i en ny spillefilm. Men det er endnu et mysterium, hvilken film der er tale om.

Bilmagasinet skriver, at 'indersiden af tankdækslet, kølergrillen, bagsmækken og fælgnavnene er pyntet med et dødningehoved med læderhjelm og motorbriller', og mediet spår derfor, at der må være tale om en 'hæsblæsende gang action'.

Kun prisen har Leo Yankelovich villet afsløre, og der er ikke tale om en billig SUV, men derimod en firehjulstrækker til flere millioner, mere præcist 300.000 euro, hvilket svarer til 2,2 millioner danske kroner.

Dartz har tidligere levere biler til film som 'The Dictator' af Sasha Baron Cohen og 'Die Hard 5', der blandt andet er kendt for at have Bruce Willis i hovedrollen.

