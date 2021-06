Afslører nyt om familiebil

Siden Opel introducerede den nuværende Astra i 2015, har den levet en forholdsvis anonym tilværelse, men nu er en ny udgave af familiebilen på vej, og de første detaljer og fotos tyder på, at den nye Astra bliver mere iøjnefaldende.

Opel har nemlig frigivet visse oplysninger og enkelte nærbilleder af modellen, og takket være den tyske bilproducents nye designfilosofi, kaldet Vizor, ser det ud til, at Astra i højere grad vil ligne den nye Mokka.

Og det er ikke en skidt ting, for den ser på alle måder mere vovet ud end den tidligere model.

Astra får som minimum en front, der minder om den på den nye Mokka, afslører et af de nye fotos.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Designsproget fra den nye Mokka kommer til at gå igen på næste generation af Astra. Foto: Opel

Her kan man se det såkaldte Pure Panel på den nye Astra. Foto: Opel

Hos Opel har de store forventninger til den nye Astra.

- Den kommende Astra vil åbne et nyt spændende kapitel i den 30 år lange historie for vores model i den kompakte klasse, siger Michael Lohscheller, adm. direktør i Opel, i en pressemeddelelse.

Mere digital

Udviklingen inden for bilbranchen foreskriver, at nye biler skal være mere og mere digitale, og det ser også ud til, at den nye Opel Astra følger trop med den udvikling.

Et af billederne viser nemlig, at det såkaldte Pure Panel, som er Opels begreb for det panel på tværs af instrumentbordet, hvor man finder den digitale instrumentering og infotainmentsystemet, også vil blive integreret på modellen.

Historien melder ikke noget om, hvornår Opel Astra er klar til produktion.