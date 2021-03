Afslører store nyheder om elbiler

BMW har løftet sløret for nyt om mærkets kommende elbiler

Den tyske bilproducent BMW har afsløret nye detaljer om flere af mærkets kommende elbiler.

Først og fremmest har BMW nu blandt andet danske priser klar på den fuldelektriske BMW iX, som kommer på markedet i slutningen af året.

IX er den første model, som skal bygges på BMW's nye platform, som er designet til fremtidens BMW-modeller. IX er en SUV på størrelse med X6 og X5, og indstigningsmodellen bliver iX xDrive40, som får en rækkevidde på over 400 km på en opladning, mens den kan lades med op til 150 kW. Samlet har modellen over 300 hk. Den kan fås til en startpris på 719.500 kr.

Den kraftigere iX xDrive 50 har mere effekt og en længere rækkevidde. Således har den over 500 hk, mens rækkevidden ifølge BMW er 'over 600 km'. Modellen kan lades med op til 200 kW. Her er startprisen 929.500 kr.

BMW lancerer sporty elbil

Artiklen fortsætter under billederne ...

De første danske kunder kan forvente at få deres BMW iX i slutningen af året. Foto: BMW

Den mest kraftfulde udgave kan køre over 600 km på en opladning. Foto: BMW

Køreglad elbil

Den store SUV er ikke den eneste elektriske nyhed fra BMW. Tyskerne har nemlig også frigivet detaljer om den produktionsklare udgave af den fuldelektriske firedørs såkaldte Gran Coupé, kaldet BMW i4.

Den bliver tilgængelig i forskellige versioner med en maksimal rækkevidde på op til 590 km. Med en effekt på op til 530 hestekræfter kan BMW i4 accelerere fra 0-100 km/t på omkring 4 sekunder, og det vil især være målet med bilen, at den giver chaufføren smil på læben.

Elbilen BMW i4 er bygget til at skabe køreglæde, understreger BMW. Foto: BMW

De danske priser er endnu ikke offentliggjort. Foto: BMW

Her er verdens mest bæredygtige bilmærke