Afviser: Dette bliver ikke en motorvej

I sidste uge fremlagde regeringen en stor infrastrukturplan, som betyder, at der efter planen skal investeres over 100 milliarder i ny infrastruktur herhjemme, og at en del af pengene skal gå til nye og bedre veje.

I udspillet indgår en udvidelse af Ring 4, som er en cirka 11 kilometer lang ringvej, der løber rundt om København, gennem blandt andet Ballerup, Hareskovby, Bagsværd og Kgs. Lyngby.

Da den tidligere regering i 2019 fremlagde en aftale om ny infrastruktur, var der dengang debat om, hvorvidt en udvidelse af den nordlige del af Ring 4 ville betyde, at vejen her skulle udvides til motorvej.

Nu slår den nuværende regering dog fast, at det ikke er tilfældet.

- Der har tidligere været en lokal bekymring om, at den nordlige del af Ring 4 skulle udvides til motorvej. Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at det ikke kommer til at ske. En motorvej på den nordlige del af Ring 4 er endegyldigt død set fra regeringens perspektiv, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

I det nye udspil indgår en udvidelse af Ring 4, men som motorvej vil der kun være tale om den sydlige del af ringvejen, oplyses det.

I regeringens udspil er der blandt andet lagt op til, at der skal laves en tredje forbindelse over Limfjorden til cirka syv milliarder kroner, en tunnel til Aarhus Havn til næsten tre milliarder kroner og en udvidelse af en del af Den Fynske Motorvej til lige over en milliard kroner.

Nyt udspil om infrastruktur En tredje forbindelse over Limfjorden En firesporet motorvej gennem en tunnel og en landbro skal forbinde E45-motorvejen vest for Aalborg med E39-motorvejen nord for Limfjorden. Pris: Cirka syv milliarder kroner. Tunnel til Aarhus Havn En cirka to kilometer lang tunnel skal forbinde E45-motorvejen med Aarhus Havn. Pris: Cirka 2,7 milliarder kroner. Opgradering af Viborgvej Regeringen vil lave en forundersøgelse af en opgradering af rute 26 fra Aarhus til Søbyvad - også kaldet Viborgvej - til en motortrafikvej. Pris: 1,4 milliarder kroner. Kalundborgmotorvejen skal færdiggøres Regeringen vil bygge de 30 kilometer for at føre Kalundborgmotorvejen hele vejen til Kalundborg. Pris: 1,9 milliarder kroner. Udvidelse af del af Den Fynske Motorvej Mellem Nørre Aaby og Odense V skal E20-motorvejen udvides fra fire til seks spor. Pris: 1,1 milliarder kroner. Udvidelse af Hillerødmotorvejen Hillerødmotorvejen skal udvides, og den firsporede motortrafikvej skal forlænges. Pris: Mindst 1,3 milliarder kroner. Udvidelse af Østjyske Motorvej E45 Motorveje skal udvides mellem afkørslerne Aarhus S og Aarhus N, mellem Vejle og Skanderborg S. Udvidelse af Ring 4 og Motorring 4 ved København og øget kapacitet på Motorring 3. Udvidelse af E45/E20 ved Kolding Togstationer skal lives op Togstationer skal have mere liv ved at udskifte belysning og forbedre gange og tunneler. Pris: 250 millioner kroner. Bedre og grønnere offentlig transport Der skal være hurtigere og flere tog på tværs af landet og regionerne. Et nyt metropolnetværk i hovedstadsområdet og bedre og grønnere kollektiv transport i hele landet. Kommuner skal kunne lave bilfri søndage Der skal laves en mulighed for, at kommunerne skal kunne lave bilfri søndage mellem klokken 09 og 20. Pulje til udbygning af vejnet Der skal sættes penge til side i en pulje, der kan bruges på at udbygge det eksisterende vejnet og sikre flere veje. Pris: 6,5 milliarder kroner. Als-forbindelse skal undersøges Mulighederne for en forbindelse mellem Als og Fyn skal undersøges. Undersøge en udvidelse af Vejlefjordbroen En forundersøgelse skal kigge på at undgå flaskehalse over broen over Vejlefjord. Klimavenlig asfalt på alle statsveje 2,7 milliarder skal afsættes til at vedligeholde de danske veje - blandt andet ved at lægge ny, klimavenlig asfalt.

