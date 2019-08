Airbag slår fra: Bilgigant tilbagekalder 144.000 biler

Volkswagen Group i USA har tilbagekaldt 144.092 Audi-biler i landet på grund af fejl på airbaggenes sensorer i passagersiden.

Det skriver Automotive News Europe på baggrund af oplysninger fra NHTSA, som er trafiksikkerhedsmyndighed i USA.

Tilbagekaldelsen, som trådte i kraft 24. juli, gælder visse 2018-udgaver af Audi S5, Audi A5 og nogle Audi A4-biler fra 2017 og 2018.

Fejlen opstår på et kabel til et system i bilen, der kan føre til, at bilens software ikke opdager passagerer i passagersædet og derfor deaktiverer passagersidens airbag, lyder det i tilbagekaldelsen.

'Med en voksen i passagersædet siger en advarselsmeddelelse, at på grund af en funktionsfejl er airbaggen slukket,' skrev ejeren af en Audi A4 i 2012 til NHTSA.

'Et par sekunder til et minut eller to senere siger en anden meddelelse, at airbaggene er tændt. Denne sekvens kan gentages mange gange i løbet af en times kørsel eller slet ikke opstå i flere dage,' lyder det.

Ingen danske biler

En talsperson fra Audi fortæller til Automotive News, at fejlen kan betyde, at airbaggen i passagersiden slår fra, selv om der faktisk sidder en person i sædet.

Til Ekstra Bladet oplyser Audi Danmark, at fejlen ikke vedrører biler, som er solgt herhjemme, hvorfor ingen danske biler er tilbagekaldt.

