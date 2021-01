Aldrig set før: Disse biler jagtede danskerne

På et normalt år vil et stort salg af nye biler give travlhed på brugtbilmarkedet. Men selvom 2020 ikke blev et rekordår for salget af nye biler, så blev der handlet brugte biler som aldrig før i fjor.

Det oplyser Bilbasen i en pressemeddelelse.

Hos Bilbasen peger de især på coronasituationen som afgørende for, hvorfor omsætningen på brugtbilmarkedet steg med 7,6 procent sammenlignet med 2020.

Der blev i 2020 foretaget godt 592.000 brugtbiltransaktioner og 440.000 reelle handler af brugte biler.

Det er ny rekord, og det skal sættes i forhold til, at nybilsalget faldt med 12,2 procent.

- Det er imponerende, at brugtbilomsætningen kunne stige til et så højt niveau, set i lyset af at nybilsalget faldt. Normalt har nybilsalget den største indvirkning på brugtbilsalet, fordi antallet af byttebiler er afgørende, men i 2020 har det været andre faktorer, der drev antallet af solgte biler op, siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, i pressemeddelelsen.

Aldrig sket før: Her gik de amok i elbiler

Flere droppede offentlig transport

Jan Lang forklarer blandt andet den øgede handel på brugtbilmarkedet med coronaens indvirkning i Danmark.

I foråret så det nemlig på ingen måde ud til, at antallet af brugte biler skulle sætte rekord i 2020.

- Coronaen medførte, at dels så tørrede lagrene af nye biler ud, og samtidig så begyndte forbrugerne af efterspørge biler som følge af, at de offentlige transportmidler blev lukket, og det er de to væsentligste årsager til den massive stigning vi så i efterspørgslen af brugte biler fra slutning af april og fremad, siger Jan Lang.

I midten af april var der over 72.000 brugte biler til salg, men så steg efterspørgslen. Fra maj til og med oktober var der over 50.000 brugtbiltransaktioner hver eneste måned, og det er aldrig set før i Danmark. Det medførte at udbuddet faldt til 56.000 biler i midten af november, og samtidig steg priserne på de mest efterspurgte brugtbiler med over 15 procent.

- Vi havde godt 14.000 mikro- og minibiler til salg i starten af april. Nu har vi under 7000, så udbuddet er faldet med over 50 procent, samtidig er prisen på en fire år gammel mikrobil såsom Toyota Aygo steget fra i gennemsnit 60.000 kr til nu 70.000 kr., siger Jan Lang.

Han vurderer, at de pendlere, der tidligere benyttede tog og busser har efterspurgt mikro- og minibiler i et stort omfang.

Analytikeren forventer, at der bliver travlhed hos brugtvognsforhandlerne i 2021 igen.

- Der er ingen udsigt til, at efterspørgslen efter brugte biler vil falde gennem 2021. Der vil være et naturligt fokus på de nye biler som konsekvens af afgiftsomlægningen i slutningen af 2020, men når markedet er i balance, så forudser jeg, at de forhandlere, der kan skaffe biler, vil få et rigtigt godt brugtbilår, siger Jan Lang.

'En fordel for bilisterne': Nu ændres disse regler