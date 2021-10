Aldrig set før: Her er de mest populære elbiler

Danskerne har for alvor fået øjnene op for elbilerne. I september måned kom der 3189 nye elbiler ud på de danske veje, og det svarer til, at elbilerne udgjorde 22,4 procent af det samlede nybilsalg i den forgangne måned.

Det er den hidtil højeste andel elbiler over en hel måned, viser tal fra De Danske Bilimportører.

Indtil videre i 2021 er der til og med september indregistreret næsten dobbelt så mange elbiler i løbet af de første tre kvartaler sammenlignet med samme periode af 2020. 14.998 nye elbiler er der indregistreret i 2021, indtil videre, hvilket svarer til 10,7 procent af markedet. I de første tre kvartaler af 2020 udgjorde elbilerne 5,3 procent af det danske personbilmarked.

Men hvilke elbiler er det så, at de danske forbrugere køber?

Tallene for september viser, at det især er elbiler fra de tyske mærker, som sælger.

Den mest solgte elbil i september blev således Volkswagen ID.4 med 839 nye eksemplarer på danske nummerplader efterfulgt af Volkswagen ID.3 med 711 eksemplarer. Audi indtog tredjepladsen over mest solgte elbiler i september med 691 eksemplarer af Q4 e-tron.

Her er de 10 mest solgte elbiler i september. Grafik: De Danske Bilimportører

Flot start

Hos den amerikanske elbilproducent Tesla bør der også være glæde at spore. Deres nye SUV, kaldet Model Y, er nemlig kommet flyvende fra land i Danmark.

I september blev det til 666 indregistrerede eksemplarer af Model Y, mens det blev til 344 nye Model 3'er på danske plader.

Den mest solgte bil overhovedet på tværs af alle drivlinjer blev i september Ford Kuga med 1066 eksemplarer. Langt de fleste af bilerne var plug-in hybrider.

Har du selv købt elbil eller overvejer det? Her kan du læse om de allerbedste forsikringer specifikt til elbiler.