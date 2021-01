Aldrig sket før: Her gik de amok i elbiler

Norge blev det første land i verden, hvor elektriske biler på et enkelt år stod for mere end halvdelen af nybilssalget, da 54 procent af alle nye biler i Norge i 2020 var elbiler.

Det skriver flere medier, blandt andre VG.

Tallene kommer fra Opplysningsradet for Veitrafikken (OFV), som helt præcist har registreret, at 54,3 procent af alle nye solgte biler i fjor var 100 procent elektriske. Det er en stigning fra de 42,4 procent, som elbilandelen lå på i 2019.

De mest sælgende elbiler i fjor i Norge blev Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 og Nissan Leaf.

Ifølge Norsk Elbilforening blev landet det første i verden, hvor over halvdelen af alle nye solgte biler på et år var 100 procent elektriske.

- Vi har registreret 51 forskellige elbilmodeller i 2020, hvoraf ni var helt nye modeller. De nye har taget en stor del af markedet. De seks mest købte elbilmodeller står for 50 procent af det samlede salg, mens de 12 mest købte står for 75 procent. Dette kan nok forventes at blive anderledes i 2021, og vi kommer også til at få en række nye spændende elbilmodeller, som bør passe til endnu flere bilkøberes behov i 2021, siger Øyvind Solberg, som er chef i OFV, ifølge AFP.

Rekordmåned

Særligt elbilsalget i december nåede nye højder i Norge. Her udgjorde elbiler 66,7 procent af det samlede salg, hvilket også er historisk. Der er aldrig før blevet registreret så stor en elbilandel i Norge på en enkelt måned.

I konkrete tal kom der 13.718 nye elbiler på norske veje i løbet af december. Til sammenligning kom der i løbet af hele 2020 14.234 nye elbiler på danske veje. I Norge landede det samlede antal nye elbiler i hele 2020 på 76 804.

Elbilforeningens foreløbige prognoser er, at markedsandelen for elbiler i Norge vil passere 65 procent i 2021.

Norge forventer, at alle nye biler i 2025 er nul-emissions biler.

