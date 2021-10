Alfa er udsolgt: Fire danskere har købt én

Da Alfa Romeo fyldte 110 år, præsenterede de to helt særlige udgaver af Giulia-modellen, som begge bar GTA-navnet. For Alfa Romeo-kendere vil GTA-navnet vække begejstring, og det er da også den kraftigste model, som Alfa Romeo nogensinde har produceret.

Giulia GTA og GTAm hedder de to modeller, som i alt er blevet produceret i 500 eksemplarer.

Nu er alle bilerne solgt, og Alfa Romeo Danmark oplyser, at fire af bilerne har fået danske ejere.

GTA er en lynhurtig bil til hverdagsbrug med fire sæder, mens GTAm med bl.a. to sæder og sekspunktsseler er tiltænkt bane, selvom modellen også er godkendt til almindelig vej.

Begge er inspireret af den originale klassiker med samme navn fra 1965. V6-motoren i den moderne version er på 2,9 liter med biturbo, og den yder 540 hk. Det gør GTAm i stand til at klare sprintdisciplinen fra 0-100 km/t. på 3,6 sekunder.

Modellen kan blandt andet kendes på den markante hækspoiler. Foto: Alfa Romeo

De to Formel 1-kørere Antonio Giovinazzi og Kimi Räikkönen har været med i udviklingen af bilerne. Racerkørerne har blandt andet foretaget testkørsler og bidraget med input og feedback især vedrørende bilens aerodynamik og køreegenskaber.

Alfa Romeo Danmark oplyser, at to af de fire danske købere har sat pengene i GTA-modellen, som koster 3,3 millioner på danske plader, mens de to andre har købt den hårdkogte banebil GTAm, som koster 3,4 millioner med danske nummerplader.

De danske ejere får deres nye Alfaer i løbet af det næste halve år, oplyser bilimportøren.