Allersidste Saab skal på auktion

68 år efter, at et hold svenske ingeniører gik i gang med at bygge en lille bil kaldet Saab 92001, tegnede kinesiske Nevs det nu velansete stamtræ færdigt med 420 eksemplarer af Saab 9-3.

De nye ejere, der kort forinden havde overtaget konkursboet, gav bilerne alt det udstyr, som man før Saabs kollaps havde kunne vælge på ekstraudstyrslisten. Producentens lagerhaller skulle tømmes, og bilerne sælges - men ikke desto mindre kom den allersidste bil, der i 2014 rullede af samlebåndet i Trollhättan, aldrig så langt.

Først nu, fem år senere, vil Nevs skille sig af med bilen. Og det skal ifølge Teknikens Värld ske ved en auktion senere i år.

Bilen er mere præcist en Saab 9-3 Aero Sedan med 220 hestekræfter, automatgear og sølvgrå bemaling. Farve og geartype var ifølge mediet det eneste, man dengang fik lov at vælge.

Fremvises for første gang

Siden bilen rullede ud fra fabrikken, har den tilbagelagt bare 65 kilometer. Mediet Autocar skriver, at den oprindeligt var tiltænkt kollisionstest, men af uvisse årsager blev det aldrig til noget.

Nevs har i stedet beholdt bilen - tilsyneladende uden at bruge den til noget - og i denne weekend skal den for første gang vises frem på den gamle fabrik i Trollhättan. Det sker ifølge Autocar under den årlige museumsfest, som Saab Car Museum afholder.

Der er endnu ikke sat en dato på auktionen, og en talsperson fra Nevs siger til Autocar, at det stadig er under overvejelse, om pengene fra salget skal gå til velgørenhed.

Selv om den kommende auktionsbil er den endegyldigt sidste Saab, lever lidt af Saab-DNA'et videre i den eldrevne Nevs 9-3 EV. Bilen, der er baseret på den gamle Saab, gik sidste år i produktion i Kina.

