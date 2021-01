'Alvorlig trussel': Disse bilister er der for mange af

Der kommer flere og flere narkobilister på de danske veje. Over de seneste fire år er antallet af sigtelser for narkokørsel steget med 30 procent, og det vil sige, at der i dag er langt flere, der bliver sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, sammenlignet med spritbilister.

Det viser nye tal, som Gjensidige Forsikring har fået fra Rigspolitiet, oplyser forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

9989 gange blev bilister sigtet for narkokørsel i landets 12 politikredse i 2020. Det svarer til godt 27 sigtelser om dagen, og det er hele 3000 flere sigtelser, end der blev rejst på landsplan for spirituskørsel hele sidste år.

- Der er simpelthen nødt til at komme fokus på den her udvikling, så kurven kan blive knækket, for det er en alvorlig trussel for trafiksikkerheden, når så mange bilister kører rundt med narko i blodet, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige, i pressemeddelelsen.

Tages ikke alvorligt

Tilbage i 2011 fik landets politikredse de såkaldte narkometre, som har gjort, at politiet bedre kan opdage påvirkede bilister i trafikken. Det har været medvirkende til, at antallet af sigtelser for narkokørsel er steget.

- Det forklarer en del af tallene, men når stigningen har været så markant over flere år, mens spirituskørsel er stagneret, tyder det på, der er alt for mange bilister, der ikke tager det alvorligt, og det kan altså føre til meget alvorlig fare for dem selv og andre trafikanter, siger Henrik Sagild fra Gjensidige.

Sigtelser fra 2017-2020 Sigtelser for spirituskørsel

2017: 7018

2018: 7421

2019: 7383

2020: 7048 Sigtelser for narkokørsel

2017: 7323

2018: 8373

2019: 9417

2020: 9989 Kilde: Rigspolitiet

