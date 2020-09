Alvorlige problemer stadig ikke løst: Bilejere savner svar

Ford Danmark har bedt ejerne af Danmarks mest solgte bil, Ford Kuga plug-in hybrid (PHEV), om at undlade at oplade bilen, ligesom ejerne skal køre i et bestemt køreprogram. Tidligere på måneden tilbagekaldte Ford Danmark nemlig samtlige solgte eksemplarer af den opladelige Kuga på grund af en fejl ved batteriet.

Ejerne har fået besked om, at de ikke må lade deres hybridbil op, og kigger man i et par af facebookgrupperne for danske Ford Kuga PHEV-ejere, er det tydeligt, at det begynder at frustrere ejerne, at de ikke må lade, og at de ikke kan få svar på, hvornår fejlene kan blive udbedret.

Men ejerne må væbne sig med tålmodighed, for der er endnu intet nyt, oplyser Ford Danmark til Ekstra Bladet. Til gengæld lover Ford, at der er fuld blus på kedlerne for at finde en løsning.

- Vi har desværre endnu ikke noget nyt om sagen. Vores hovedkontor i Tyskland arbejder på højtryk på at løse problemet, men for nuværende har vi ikke information om, hvornår vi kan udbedre kampagnen, fortæller Lene Dahlquist, pressechef hos Ford Danmark, til Ekstra Bladet.

Kompensation

Ejerne har også kritiseret den kompensation, som er blevet givet af Ford Danmark.

Da bilerne blev tilbagekaldt, understregede Ford Danmark, at de har forståelse for, at den populære bilmodel har været problemramt. Derfor udvidede Ford Danmark fabriksgarantien fra to til fem år med i alt 100.000 km kørsel - alt efter hvad der nås først.

Men ejerne har skelet mod Storbritanien, hvor kompensationen har været en anden.

- Vi har i Danmark valgt at udvide garantien til fem år. Det er der rigtig mange af vores Kuga PHEV-kunder, der er rigtig glade for. Andre lande vælger, hvad de mener, passer bedst ind i deres marked, som f.eks. England med de tre års servicegaranti, oplyser Lene Dahlquist.

Mange af ejerne har i forbindelse med købet af Kuga PHEV oprettet en aftale med Clever om fri ladning for et bestemt beløb pr. måned. Ordningen kan de af gode grunde ikke benytte for tiden, da deres biler ikke må lades.

- Clever-aftalen er en selvstændig aftale lavet med Clever, som Ford ikke er inde over. Men jeg ved, at mange kunder har kontaktet Clever og fået deres abonnement sat i bero. Min opfordring til kunderne vil være at kontakte Clever, da det er mit indtryk, at Clever er meget forstående for kundernes udfordring, fortæller Lene Dahlquist.

Køre som hybrid

Lene Dahlquist understreger, at Ford Danmark håber, at ejerne meget snart vil kunne bruge bilerne som opladningshybrider igen.

- Så snart vores hovedkontor i Europa informerer os om, hvordan udbedringen skal udføres, og vi har reservedele til dette, er det klart første prioritet på vores værksteder landet over, oplyser hun.

- Indtil da kan vi kun opfordre til at Kuga Plug-in Hybrid IKKE oplades via kabel - hverken derhjemme eller offentligt, herunder heller ikke med nødlader. Samtidig skal al kørsel foregå i køreprogrammet EV Auto, oplyser pressechefen.

