Amerikansk by forbyder drive-ins

Det er så let lige at køre ind på McDonald's, bestille en burger og så ellers bare køre derudad, mens man sætter tænderne i en saftig bøf.

Men det er slut nu. I hvert fald i Minneapolis.

Minneapolis, som er den største by i den amerikanske delstat Minnesota med næsten 400.000 indbyggere, har forbudt drive-ins. Det skriver Cnet.

Se også: Stigende trængsel: Flere og flere biler fylder de danske veje

Hvis du er på de kanter og bare ikke kan undvære en god omgang takeaway i bilen, så frygt ikke. Det er kun blevet forbudt at bygge nye restauranter med drive-ins. De allerede eksisterende får lov til at blive.

Hensyn til miljø og fodgængere

Manøvren med at forbyde nye drive-ins kommer af, at Minneapolis' byråd vil reducere byens CO2-udledning med 80 procent i 2050. For at nå deres plan har byrådet også indført strengere regler for parkering, og de planlægger at udfase alle tankstationer.

Luften bliver utvivlsomt renere, når en masse biler ikke holder i tomgang, mens førerne venter på mad. Men hvor meget ændrer det egentlig, når vi om få år hovedsageligt vil køre i el-biler?

Se også: Forældre vil have mere politi på skoleveje: - Et reelt problem

Her har byrådet i Minneapolis en vigtig pointe. Det vil ikke bare give friskere luft, men også skabe mere sikkerhed for fodgængere.

Forskning har vist, at områder omkring fastfood-restauranter er specielt farlige for fodgængere, fordi drive-ins kræver flere indkørsler og udkørsler, som skaber mange konflikt-situationer i trafikken. Samtidig bliver bilister ofte distraheret. Både før de bestiller, og når de har fået deres mad.

Ifølge Statista er der 247.191 fastfood-restauranter i USA, så der er rig mulighed for at få stillet sulten i bilen et andet sted end i Minneapolis.