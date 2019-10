Amerikansk ikon smider toppen

For første gang nogensinde kommer den ikoniske amerikanske sportsvogn Chevrolet Corvette med et hardtop-tag, som kan foldes ned, så bilen er åben, på 16 sekunder.

Det oplyser Chevrolet i en pressemeddelelse.

Skruer man tiden tilbage til 1953, da Chevrolet sendte Corvette på gaden for første gang, kunne bilen kun fås som åben bil.

- At køre åben bil har altid været en del af Chevrolet Corvettes arv, skriver Chevrolet i pressemeddelelsen.

Den nye model er speciel på flere måder. For det første er Corvette-modellen nu blevet centermotoriseret for første gang, og desuden er det første gang, at Chevrolet iklæder den åbne udgave med et hardtop-tag frem for en stofkaleche.

Den lukkede centermotoriserede model blev præsenteret tidligere på året. Du kan se den på billedet herunder.

Nu er den åbne udgave så blevet officielt præsenteret, og den kan du se i videoen over artiklen.

- Vi fik verdens opmærksomhed, da vi introducerede den første centermotoriserede Chevrolet Corvette for et par måneder siden, og nu hæver vi barren med den første hardtop Corvette-cabriolet nogensinde, siger Brian Sweeney, vicepræsident i Chevrolet U.S., i pressemeddelelsen.

Samme motor

Ligesom i den lukkede Corvette kommer den nye åbne udgave med en 6,2-liters smallblock V8-motor, som producerer 495 hestekræfter.

Kræfterne ledsages af en ottetrins dobbeltkoblinggearkasse, som skulle give lynhurtige skift.

Taget kan åbne og lukke med en fart på op til 48 km/t, og den proces tager 16 sekunder.

