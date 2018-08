Amerikansk rapper har fundet sit kald: ’Jeg vil være drifter’

Den amerikanske rapper T-Pain ser ud til at have fundet sit kald.

Han vil være drifter.

I adskillige tweets har den 32-årige rapper, der er kendt for numre som ’I'm 'n Luv (Wit a Stripper)’ og ’Buy U a Drank (Shawty Snappin')’, gjort omverdenen opmærksom på sit brændende ønske.

- Jeg har brug for et sted at øve mig i at drifte i Atlanta. Hvem har et åbent område? Er helt sikkert ikke klar til at køre bane endnu, tweetede han tidligere på måneden.

I need somewhere to practice drifting in Atlanta. Who got some open space? Im definitely not ready for a track yet — T-Pain (@TPAIN) 7. august 2018

Drøm bliver til virkelighed

Hjælpende kræfter er efterfølgende strømmet til, og lørdag kunne en tydeligt stolt T-Pain vise sig frem på Instagram i sine nye klæder – køresko, -handsker og en sort racerkørerdragt med røde striber, der matcher bilen.

Også den er nyindkøbt, skriver mediet The Drive. Det er en 1995 Nissan 240SX S14 sportsvogn, der har fået sin V8-motor skiftet ud med en Chevrolet LS3-motor.

- Mit eventyr som drifter kommer tættere og tættere på, skrev T-Pain på Instagram.

Se også: Viva Las Vegas: Sjælden Elvisbil til salg på auktion

Drifting som motorsport

Er man ikke klar over, hvad det vil sige ’at drifte’, har man ikke set nok film i den amerikanske ’Fast & Furious'-serie.

Drifting er en køreteknik, der går ud på at overstyre sin bil, så baghjulene skrider, samtidig med at man bevarer kontrollen over bilen og kan styre den rundt i et sving. Det er også en etableret disciplin inden for motorsport, og der dystes i den flere steder i verden.

Størst er drifting formentlig i Japan, hvor man har afholdt stævner siden 1970’erne.

Om T-Pains bestræbelser på at lære at drifte vil bringe ham hele vejen til de store konkurrencebaner i Japan, må vi vente i spænding og se.

Se også: Ejer i usædvanlig appel: Vil betale tyv 1,8 mio. for sin sjældne bil