Amerikanske myndigheder undersøger Tesla

Den amerikanske trafikmyndighed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) oplyste i denne uge, at de har indledt en formel undersøgelse af 416.000 Teslaer i kølvandet på meldinger om, at bilerne bremser af sig selv, 'pludseligt og tilfældigt'.

Det skriver Reuters.

Hen over de seneste ni måneder har NHTSA fået 354 klager fra Tesla-ejere vedrørende problemet med pludselige opbremsninger, som er relateret til Teslas Autopilot-system, hvorfor det er biler med det system, som NHTSA undersøger.

'Klager rapporterer, at den hurtige opbremsning forekommer uden varsel, tilfældigt og ofte gentagne gange i en kørselsmønster,' lyder det blandt andet fra en Tesla-ejer ifølge rapporten fra NHTSA.

Ejerne siger, at de har fortalt Tesla om bekymringerne, som dog har afvist dem og sagt, at opbremsningen er normal.

En ejer af en Tesla Model Y fra 2021 fortalte NHTSA i oktober, at mens han kom kørende på en motorvej med 80 miles i timen 'bremsede bilen hårdt fra 80 mph til 69 mph på mindre end et sekund. Opbremsningen var så voldsom, at mit hoved fløj frem, og jeg mistede næsten herredømmet over bilen,' lød det fra Model Y-ejeren.

Ingen skader

Ifølge rapporten fra NHTSA drejer det sig om modellerne Model 3 og Model Y produceret mellem 2021 og 2022.

Ifølge flere medier er der ingen rapporter om skader eller ulykker forbundet til de pludselige opbremsninger.

Ifølge Ingeniøren har Tesla siden december sidste år tilbagekaldt omkring en halv million biler solgt i USA som følge af undersøgelser, som myndighederne har igangsat omkring bilernes Autopilot.

Tesla er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelser vedrørende sagen.