Amok på stærekasser: Skader for 380.000 kroner

De fastmonterede stærekasser har allerede været udsat for hærværk talrige gange

På toppen af listen over job med høj risiko for arbejdsskader må stærekasse-hvervet ligge.

Siden de første fastmonterede fartkameraer gik på arbejde 1. oktober, er de blevet udsat for hærværk hele 22 gange. Det svarer til, at én af de 20 kasser er blevet ødelagt hver uge frem til i dag.

Skaderne har indtil videre kostet staten 380.000 kroner, vurderer Vejdirektoratet i en opgørelse, som DR har beskrevet.

Ifølge mediet resulterer hærværket oftest i smadret eller overmalet glas, som forhindrer kasserne fra at gøre det, de er sat i verden for: At tage billeder af bilister, der bryder hastighedsgrænsen.

- Det er vi faktisk rigtig trætte af. Vi skal have folk ud og skifte glasset, og indtil da kan vi ikke bruge billedematerialet. Det koster penge hver gang, siger Marianne Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, til dr.dk.

Hårdt ramt i Aabybro

Stærekasserne blev i løbet af efteråret 2018 opsat på 11 strækninger over hele landet, hvor politiet og Vejdirektoratet skønnede, at der var behov for en mere målrettet hastighedskontrol.

Vejdirektoratet havde forberedt kasserne på en hård fødsel med forstærket glas og indbyggede alarmer - men det hjalp ikke meget. Ifølge DR har især stærekasserne ved Ballerup uden for København og Aabybro i Nordjylland været plaget af hærværk.

Sidstnævnte er blevet slået itu syv gange, siden de blev taget i brug, mens kasserne ved Ballerup har haft besøg af hærværksmænd fire gange.

Ifølge DR har man i Aabybro forsøgt sig med at sætte overvågningskameraer til at holde øje med de udsatte fartkameraer. Og det er en løsning, som ifølge Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen kunne være relevant at udbrede.

- Det er fuldstændig uacceptabel adfærd at begå hærværk mod stærekasser, og hammeren skal falde hårdt. Hvis vi skal undgå det, kunne en model være videoovervågning, så man bliver filmet, hvis man går løs på en stærekasse, siger han til dr.dk.

