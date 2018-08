Analyse: Så længe skal du køre bil for at spare penge på forsikringen

Forsikringen er blandt de største udgifter ved at være bilejer, men er man villig til at tage en chance, så kan man ifølge en ny analyse spare penge relativt hurtigt

Det kan virke lidt som at sætte alle jatonerne på rød at vælge en bilforsikring med høj selvrisiko: Ved første øjekast ligner det en nem måde at få flere penge i hverdagen, men det er ikke uden risiko.

Hvis uheldet er ude, eller nogen kommer til at skramme din bil uden at efterlade en seddel, skal du selv have en ganske pæn pose penge stående klar til at dække din del af mekanikerregningen.

Ifølge en ny analyse af tre forskellige bilforsikringer, som sammenligningstjenesten Samlino.dk har lavet, kan man dog i nogle tilfælde spare så mange penge på at tage chancen, at man relativt hurtigt vil have tjent den høje selvrisiko hjem.

Samlino har kigget på de forskellige priser for at forsikre bilen hos Alka, Nem Forsikring og Topdanmark med selvrisikoer fra 0 til 6000 kroner. Udgangspunktet for analysen er en 35-årig mand fra Frederiksberg, der kører 20.000 kilometer årligt, har været skadesfri i 12 år og nu gerne vil forsikre en Audi A4 stationcar.

Tjent hjem på 11 måneder

Hvis vores testperson vælger Topdanmark, skal han lægge 7481 kroner om året for en forsikring med 6361 kroner i selvrisiko - mod 14.513 kroner, hvis han vil lade selskabet stå selv med eventuelle mekanikerregninger.

I begge tilfælde er Topdanmarks dyrest i analysen, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er penge at spare.

Den store prisforskel mellem høj selvrisiko og slet ingen betyder nemlig, at testpersonen allerede vil have sparet det, der svarer til selvrisikoen, efter bare 11 måneder. I teorien vil han på dette tidspunkt kunne lægge 6446 kroner til side, som han kan bruge til at dække risikoen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis vi antager, at han lægger pengene i en pose og herefter fortsætter med at køre skadesfri, så vil han efterfølgende have 586 kroner om måneden i ren besparelse, som han kan bruge på andre ting.

206 kroner til tanken

Vores testperson kan dog også vælge Alka, hvor en forsikring med 0 kroner i selvrisiko lander lidt under det, Topdanmark tager for at forsikre med høj selvrisiko: 7289 kroner koster det årligt at lade Alka stå alene med regningen, hvis uheldet er ude.

Der er desuden mulighed for at spare endnu flere penge hos Alka, hvis man er villig til at tage chancen. Og ikke mindst kører pænt. For bare 4814 kroner om året kan man nemlig være forsikret med 6000 kroner i selvrisiko. Men så skal man vel at mærke også køre skadesfri i 29 måneder, før man har tjent selvrisikoen hjem i besparelse.

Er man heldig at fortsætte skadesfri længere end de knap 2,5 år, vil man hver måned kunne snolde på tankstationen for i alt 206 kroner, som man sparer ved at være forsikret med høj frem for ingen selvrisiko.

Den sidste af de tre forsikringer, som Samlino har analyseret, Nem Forsikring, er for dem, der gerne vil slippe billigere, men synes Alkas 29 måneder er lidt for lang tid at satse på at køre skadesfri.

Her sparer man 3405 kroner om året på at vælge en forsikring med høj selvrisiko frem for ingen, og det tager derfor knap to år - 22 måneder - at tjene selvrisikoen på 6198 kroner hjem.

