Analyse: Så stor er forskellen på lån til populære biler

Når drømmebilen står der i forhandlerens vindue, skinnende og nyvasket, kan det være fristende at slå hurtigt til.

Men måske det alligevel er en god idé at vente og undersøge lånemulighederne, inden du fluks beder om bilnøglerne – og en eftersendelse af regningen.

Der kan nemlig være store beløb at spare, alt efter om du optager dit billån hos den ene eller anden låneudbyder. Det viser en gennemgang af billån, som Samlino.dk har lavet og delt med Ekstra Bladet.

Store forskelle

Sammenligningstjenesten har analyseret lånemulighederne til to populære bilmodeller, Fiat 500 og VW Polo, som har en listepriser på henholdsvis 99.900 og 227.995 kroner.

Beregningerne tager udgangspunkt i en udbetaling på 20 procent af købsprisen, og at lånet har en løbetid på 7 år.

Fiat 500 kræver således en udbetaling på 19.998 kroner og et lån på 79.992 kroner. Men ifølge analysen kan den endelige udgift for lånet veksle med hele 40.488 kroner, alt efter om du vælger det dyreste lån hos Ikano Bank eller det billigste hos Sparekassen Sjælland-Fyn.

Hvor sidstnævnte har en ÅOP på 4,71, hedder den 17,50 hos konkurrenten. Af de seks lån med variabel rente, som sammenligningstjenesten har analyseret, ligger den gennemsnitlige ÅOP på 10.

Se også: Køreglæden sejrer: Årets brugte bil er en dyr drivers car

Noget af en timeløn

VW Polo er mere end dobbelt så dyr. Her skal du lægge 45.599 kroner i udbetaling og optage et lån på 182.396 kroner.

Vælger du analysens dyreste lånetilbud - der også her fås hos Ikano Bank - vil du over den 7-årige periode skulle slippe 65.091 kroner mere, end hvis du vælger den billigste løsning hos Sparekassen Sjælland-Fyn.

Med andre ord vil man have samlede omkostninger for 270.288 kroner ved at købe Poloen med det dyreste lån, mens det i den billigste bank kan gøres for 205.197 kroner. Gennemsnittet for de analyserede lån med variabel rente ligger her på 237.167 kroner.

Kristian Pitzner-Jørgensen, der er administrerende direktør i Samlino, råder til, at du ved optagelse af et billån som minimum bruger 10-15 minutter på at sætte dig ind i markedet.

- Som vores analyse tydeligt viser, kan det blive noget af en timeløn, man giver sig selv, hvis man sammenligner markedet og finder det rigtige lån, siger han i en pressemeddelelse.

Se også: Giftigt fund kan tvinge bilgigant til at tilbagekalde over 100.000 biler