Antal trafikdræbte skal halveres

For mange mennesker mister livet på de danske veje, og derfor skal en ny, 'ambitiøs plan' nu sikre, at antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje som minimum er bragt ned til det halve, når vi når til år 2030.

Det er i hvert fald målsætningen i den nye handlingsplan, som Færdselssikkerhedskommissionen har offentliggjort torsdag.

Handlingsplanen slår fast, at kommissionen senest i 2030 vil have antallet af dræbte bragt ned til 90 personer, mens højest 900 må komme alvorligt til skade i politiregistrerede ulykker.

- Målsætningen er ambitiøs, det er sandt, men der er sandelig også brug for ambitioner på dette område, siger Andreas Steenberg (R), som er Færdselskommissionens formand, og næstformand Kristian Pihl Lorentzen (V) i en pressemeddelelse.

- Hvert år mister omkring 180 personer livet i trafikken, og flere end 3000 personer kommer til skade på vejene. De tal er alt for store - og bag hvert tal ligger et menneske og en familie, der er blevet berørt af trafikulykken. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få omfanget af trafikulykker nedbragt, siger de.

Danskerne smutter fra p-bulerne: - Det er under al kritik

Adfærd skal bekæmpes

Mange ulykker opstår på grund af for høj hastighed, og fordi bilister og øvrige trafikanter er uopmærksomme, når de færdes.

Af den årsag har Færdselssikkerhedskommissionen i sin nye handlingsplan valgt at sætte fokus på fem bestemte områder. De fem områder tæller 'eneulykker', 'frontalkollisioner', 'krydsulykker', 'lette trafikanter' og 'unge bilførere'

- Arbejdet med fokusområderne skal være med til at bekæmpe den uhensigtsmæssige adfærd, som man ser hos alt for mange trafikanter med for høj fart og uopmærksomhed, siger Andreas Steenberg og Kristian Pihl Lorentzen.

Opgaven med som minimum at halvere antallet af trafikdrab i år 2030 kan dog ikke udelukkende løses af kommission, understreges det.

- Vi har brug for en generel styrkelse af trafikmoralen og et opgør med opfattelsen af, at hastighedsgrænserne er vejledende. Det kræver, at alle løfter i flok, og at trafikanterne også selv tager et ansvar, siger formanden og næstformanden.

Erhvervschauffører har dårlige vaner i trafikken