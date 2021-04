Aprilsnar gik helt galt: Nu skal gigant efterforskes

Det amerikanske finanstilsyn skal undersøge, hvorvidt Volkswagen lavede kursmanipulation, da de 29. marts påstod, at de ville rebrande virksomheden som 'Voltswagen' med henvisning til bilproducentens frembrusen på elbilmarkedet.

Dog viste det sig, at det blot var en dårligt time aprilsnar, der fik aktiekursen til stige med 12,5 procent.

En aprilsnar, som flere etablerede medier og nyhedsbureauer hoppede på - heriblandt en af verdens største bureauer Associated Press.

Steg i værdi

Efterforskningen er endnu på et tidligt stadie, men Volkswagen har bekræftet, at det amerikanske finanstilsyn har anmodet om information fra Volkswagens amerikanske afdeling.

Stigningen, som aktien tog efter aprilsnaren, svarer til, at Volkswagen fik øget markedsværdien med en milliard dollars.

Det er endnu uvist, hvilke love som det amerikanske tilsyn formoder, at Volkswagen har brudt.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at Volkswagen tiltrækker sig negativ opmærksomhed verden over.

I 2015 udløste voldsomt og udbredt fusk med miljømålinger - den såkaldte Dieselgate - en betydelig krise for Volkswagen, som måtte betale milliarder i erstatning for at have løjet om, hvor meget selskabets dieselbiler forurenede.

En del af det politiske oprydningsarbejde var fokus på elbiler og aktiv deltagelse i den grønne omstilling.