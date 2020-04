Arrivederci: Nu lægges denne familiebil i graven

Den kom på markedet i 2010 som et smukkere og mere eksotisk automobilt alternativ til de mange fornuftige valg i den store Golf-klasse, men nu nærmer det sig afslutningen for Alfa Romeo Giulietta.

Alfa Romeo vil nemlig ikke lancere en ny udgave af Giulietta, og dermed er bliver årets afslutning et endegyldigt farvel til Alfa Romeos bud på en Golf-klasse bil.

Det skriver Autocar.

Årsagen er, at kunderne i højere grad vil have SUV'er - selv i mindre bilklasser - og dermed giver det ikke mening for Alfa Romeo at udvikle en ny Giulietta.

- Giulietta forventes at afslutte sit liv i slutningen af dette år. Tendensen er at have SUV'er i C-segmentet, så Tonale vil erstatte Giulietta, siger Fabio Migliavacca, som er ansvarlig for produktmarketing hos Alfa Romeo, til Autocar.

- Ikke et svagt punkt

Tonale er Alfa Romeos kommende kompakte SUV, og den bliver altså af italienerne selv set som en direkte erstatning for Giulietta.

Migliavacca oplyser, at Alfa Romeo fokuserer på, at Tonale-modellen bliver lige så velkørende som Giulietta trods de større SUV-proportioner.

- Vi forventer ikke, at køredynamikken bliver et svagt punkt ved Tonale, siger han.

Her ses koncept-udgaven af den kommende SUV Alfa Romeo Tonale. Foto: Alfa Romeo

Som nævnt blev den nu snarligt pensionerede Giulietta-model lanceret i 2010. Sidenhen har salget været noget svingende.

Sidste år blev der i hele Europa solgt 15.960 eksemplarer af Giulietta. Til sammenligning blev der i alt solgt 78.911 eksemplarer, da Giulietta solgte bedst i 2011.

Ifølge tal fra Bilstatistik.dk er der mellem 2010 og 31. marts 2020 blevet indregistreret 2200 nye Giuliettaer i Danmark.

