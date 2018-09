Bokselegendens mægtige Rolls-Royce på auktion

- Svæv som en sommerfugl, stik som en bi, sagde den unge Cassius Clay, Jr. lige før han gik i ringen som den absolutte underdog i titel-opgøret mod Sonny Liston i 1964.

Det blev en kamp, der cementerede Clays talent, og siden har mange unge boksetalenter uden tvivl drømt om at bevæge sig som bokselegenden, der senere tog navnet Muhammad Ali: At danse rundt i ringen, sætte hårde hooks ind på de rigtige tidspunkter og være så hurtig, at man ikke behøvede tænke på paraderne.

Mange ømme næser ville dog måske have foretrukket, at deres ejermand i stedet havde aspireret efter et køretøj, der lod dem bevæge sig ned ad vejen i ligeså svævende stil som sværvægteren.

Han var nemlig ualmindeligt glad for luksusbiler fra Rolls-Royce, og en af disse skal nu ifølge The Sun på auktion i Holland.

Bokseren, der var en kendt Rolls-Royce entusiast, købte cabrioleten i 1970. Foto: Bonhams

Hurtig trods sin størrelse

Muhammad Ali købte i 1970 bilen, der med navnet Rolls-Royce Silver Shadow Mulliner Park Ward Convertible vel næsten kandiderer til at slå det danske kongehus i navnelængde.

De mange navne dækker kort sagt over en cabriolet, der blev bygget af karetmageren Mulliner Park Ward, og som i lighed med bokseren er hurtig trods sin størrelse.

Med en kampklar vægt på den forkerte side af to ton kan den næsten 50 år gamle bil alligevel nå imponerende 190 km/t. Det fremgår dog ikke af auktionshusets annonce, hvor lang tid det tager bilen at nå derop, ligesom Rolls-Royce aldrig rigtig har ville ud med, hvor mange hestekræfter, bilens V8-motor har.

'Tilstrækkeligt', er det eneste, den britiske producent har fundet det nødvendigt at sige om den sag.

Historisk bil på budget

Da Muhammad Ali i sin tid købte den fabriksnye bil i New Jersey, gav han lidt over 90.000 kroner for den. Ifølge Bonhams auktionshuset ejede han den efterfølgende i mange år, inden han solgte den til den nuværende ejer, en hollandsk samler.

Nu skal bilen videre, men dens unikke historie har ikke fået værdien til at stige så vildt, som man måske kunne forvente. Auktionshuset har vurderet prisen til at lande et sted mellem 300.000 og 450.000 kroner.

Sælgeren har dog ikke sat en minimumspris for bilen, så den kan i teorien ende med at blive solgt for mindre end vurderingen.

