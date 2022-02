Aston Martin lancerer højbenet fartmonster

Den verdenskendte bilproducent Aston Martin har netop løftet sløret for deres nye kraftfulde SUV DBX707.

Som navnet antyder, er bilen udstyret med ikke mindre end 707 hestekræfter. Læg dertil et moment på hele 900 Nm. Til lejligheden har de desuden opgraderet firmaets egen twin-turbo V8 motor på 4.0-liter.

- Med DBX707 har vi flyttet grænserne på alle områder for at skabe en bil, der sætter nye standarder for ydeevne og udseende. Den hurtigste, mest kraftfulde og bedste manøvreegenskaber af dens slags, siger Aston Martins CEO, Tobias Moers, i en pressemeddelelse.

Verdens hurtigste SUV

Aston Martin har givet den nye DBX707 en overhaling på alle parametre, og der har været ekstra fokus på gearing, affjedring og bremser.

Indbygget i dette muskelbundt af en bil er en ny 'launch control'-funktion, der skal forhindre hjulspind ved igangsætning. Det giver potentielle købere af bilen mulighed for at sende den store SUV afsted fra 0 til 100 på sølle 3,1 sekunder. Dermed har den skåret 1,2 sekunder af den forrige version.

En tophastighed på 310 km/h gør DBX707 til den hurtigste SUV i verden.

Pebret fornøjelse

Hvis det kribler i hænderne for at prøvekøre den nye model, skal du ikke vente længe. Luksus SUV’en er planlagt til at gå i produktion i løbet af det første kvartal i år.

Aston Martin har dog endnu ikke har prissat deres nye skud på stammen. Men med udgangspunkt i prisen på 3,52 millioner for den tidligere DBX model, skal man uden tvivl finde den helt store pengepung frem for at erhverve sig det, der må betegnes som en Hellerup-traktor.