Audi gør klar til ny elbil: Rækkevidde på over 700 kilometer

Med en ny konceptbil viser Audi, hvordan fremtiden for den gode, gamle A6-model kan se ud.

Konceptbilen fremvises på Shanghai Motor Show 2021, og elbilen hedder da også Audi A6 e-tron Concept.

Elbilen kommer på en helt ny platform til elbiler, kaldet PPE, og i konceptbilen A6 e-tron Concept tilbyder platformen en rækkevidde på en opladning på over 700 kilometer, oplyser Audi.

Samtidig kan den lades med op til 270 kW, hvilket er nok til, at man kan oplade fra 5 til 80 procent strøm på 25 minutter.

På 10 minutter vil man kunne oplade 300 kilometer ny rækkevidde til batteripakken.

Tyskerne oplyser, at konceptbilen kan accelerere fra 0-100 km/t på under fire sekunder takket være en ydelse på 350 kW og et moment på afsindige 800 Nm fra elbilens to elektriske motorer.

Hvornår vi hører mere om en elektrisk A6 fra Audi må tiden vise. Foto: Audi

Bilen er baseret på en ny platform til luksuriøse elektriske biler. Foto: Audi

Elbiler på vej

Den nye PPE-platform, som står for 'Premium Platform Electric' er Audis nye platform til fremtidige luksuriøse elbiler. I slutningen af 2022 vil vi se de første produktionsklare elbiler bygget med udgangspunkt i platformen, og der vil være tale om elbiler i indledningsvis C-segmentet og senere B-segmentet.

Audi oplyser, at PPE-platformen både kan bruges til højere SUV-modeller samt lavere modeller som eksempelvis A6 e-tron. Desuden er platformen fleksibel, så både batteristørrelse og akselafstand kan skaleres og tilpasses den enkelte bilmodel.

Hvornår og om konceptbilen A6 e-tron bliver til en elbil i fremtiden melder historien ikke noget konkret om.

