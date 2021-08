Audi lægger populær model i graven

Der er ikke det store marked for premiummodeller i minibilklassen i Danmark, så Audi A1 har aldrig været en storsællert herhjemme.

Men i andre lande i Europa har A1'eren været mere populær, og faktisk er Audi A1 den næstmest populære premiumbil i minibilklassen i Europa. Men snart er det slut. Audi vil nemlig ikke lancere en efterfølger til A1'eren, hvis nuværende generation har været på markedet i cirka fire år.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en artikel fra Automotive News Europe.

- Vi kommer ikke med en efterfølger til A1, siger Markus Duesmann, som er øverste chef i Audi, til Automotive News Europe.

Årsagen til, at Audi nu dropper den luksuriøse minibil er ifølge chefen, at det vil være for dyrt i forhold til den potentielle indtjening at udvikle benzinmotorer, som opfylder de kommende normer.

Herhjemme er der blevet solgt 3615 eksemplarer af Audi A1 hen over årene, viser tal fra Bilstatistik.dk.

Vil bygge elbiler

For nyligt meldte Audi sig ind i det voksende kor af bilproducenter, som har planer om at droppe biler med forbrændingsmotorer.

Audi vil således fra år 2026 kun lancere nye biler, som er 100 procent elektriske. Desuden vil bilgiganten afvikle produktionen af de sidste forbrændingsmotorer inden år 2033.

- Audi er klar til at tage det afgørende og kraftfulde skridt ind i den elektriske tidsalder, lød det i den forbindelse fra Duesmann.

Historien melder ikke noget om, hvornår Audi A1 udgår af modelprogrammet hos den tyske bilgigant, men sikkert er det, at den nuværende generation bliver den sidste.