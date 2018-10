Audi-salg falder 56 procent: 'Situationen er exceptionel'

Tyskere har ry for altid at gøre en dyd ud af grundighed.

Grundige kan man dog ikke sige, at de har været i Audi på det seneste. Tværtimod. Den tyske bilfabrikant, der hører ind under Volkswagen Group, har brændt nallerne noget så grusomt i forbindelse med skiftet til den nye WLTP-testmetode.

Utrolige 56 procent er de europæiske salgstal for Audi faldet med i september ved sammenligning med samme måned sidste år - fra 83.706 solgte biler i september 2017 til 37.200 solgte biler i september 2018. Det skriver bil24.no.

Exceptionel situation i Europa

Det er EU, som har bestemt, at den gamle metode til at teste brændstofforbrug og CO 2 -udledning, NEDC, skal udskiftes til en ny. WLTP-testmetoden blev indført 1. september, og bilfabrikanterne blev advaret om ændringerne sidste sommer. Altså har de haft mere end et år til at omstille sig og foretage eventuelle opgraderinger.

Hos Audi lader man dog ikke til at have forberedt sig godt nok.

Som flere medier bemærker, har den tyske bilfabrikant lagt sin strategi an på at få solgt de gamle NEDC-biler inden skæringsdatoen 1. september. Dermed løb Audi en risiko, som i værste fald kunne føre til en flaskehals, hvor man ikke havde biler nok ude ved forhandlerne. Og det er nøjagtigt, hvad der er sket.

I en pressemeddelelse forklarer Audi, at det er ’den exceptionelle situation i Europa’, der har ført til det bemærkelsesværdige resultat. Også oktober forventes at blive en udfordrende måned.

- Vi vidste, at der ville komme nogle svære måneder, og nu arbejder vi aktivt på at håndtere situationen, siger Bram Schot, der er midlertidig leder for salg og marketing i Audi, i pressemeddelelsen.

Kina redder dagen for Audi

Værst er det gået ud over Audis hjemmemarked i Tyskland, hvor salget i september var 69,4 procent lavere end samme måned sidste år.

I både Storbritannien og Frankrig er salget gået tilbage med 53 procent, mens Italien melder om en tilbagegang på 52 procent. Der er ikke opgjort tal for Danmark.

Heldigvis for Audi er WLTP-testmetoden kun et europæisk fænomen, og i Kina – som med afstand er bilfabrikantens største marked – buldrer Audi's modeller ud på vejene. Her kan man notere sig en stigning på 13 procent, mens Nordamerika går frem med 1,2 procent. Samlet set lyder tilbagegangen derfor ’kun’ på 22 procent.

Også andre bilfabrikanter fra Tyskland har fået knubs af overgangen til WLTP-målemetoden. Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz og BMW har alle til gode at offentliggøre deres salgstal, men der er bred enighed om, at tallene også her bliver uskønne.

Til gengæld kan de glæde sig i Frankrig, hvor blandt andre Peugeot og Citroën har fremlagt deres salgstal på det tyske marked. Begge er gået frem.

