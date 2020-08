Audi trækker bananreklame tilbage: Undskylder inderligt

Audi beskyldes for ufølsom og seksualiseret reklame med et barn, der spiser en banan

En lille pige, der spiser en banan foran kofangeren på en bil, får nu bilproducenten Audi til at sige undskyld og trække en ny bilreklame tilbage.

Reklamen fik ikke en lang levetid, før reaktionerne fra brugere på sociale medier fik den tyske bilgigant til at trække den tilbage. Det skriver blandt andre CNN Business.

'Vi undskylder inderligt for det ufølsomme billede og lover, at det ikke vil blive brugt i fremtiden', skriver virksomheden på Twitter.

Smagløst, farligt og seksuelt

Reklamen fik flere brugere på sociale medier til at reagere.

En bruger mener ifølge CNN Business, at reklamen viser, hvor let børn kan blive dræbt i trafikken, fordi man ikke kan se hende fra bilens førersæde, ligesom en anden skriver, at reklamen er smagløs, fordi pigen ser så udsat ud.

Andre skriver, at reklamen er seksualiseret, fordi bananer og sportsbiler ofte bruges som sexsymboler.

'Lille pige med et fallossymbol i sin hånd. Klart, super...,' skriver en bruger blandt andet på Twitter.

De mange beskyldninger har fået Audi til at slå noget fast.

'Vi hører jer, og lad os få noget på det rene: Vi bekymrer os om børn,' skriver Audi.

'Det var en fejl!'

Formålet med bananreklamen er ifølge Audi at vise, at selv de mest sårbare trafikanter trygt kan stole på bilernes nye, intelligente teknologi, der kan få bilen til at bremse selv. Men den faldt ikke i god jord.

'Det var en fejl! Det var aldrig Audis intention at såre nogens følelser,' skriver Audi på Twitter.

Audi oplyser, at virksomheden nu vil undersøge, hvordan reklamen er blevet til, og om der er nogle 'kontrolmekanismer', der har fejlet under udviklingen af billedet.