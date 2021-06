Audi vil kun sælge elbiler

Hvis du er en af dem, som mener, at en Audi fungerer bedst med en potent dieselmotor under hjelmen, når der skal sluges kilometer på Autobahn, skal du ikke vente for længe, hvis du gerne vil have en spritny Audi med dieselmotor.

Tyske Audi vil nemlig inden længe overgå til kun at lancere elbiler, når der skal nye modeller fra premiummærket på markedet. Fra 2026 lancerer Audi således kun fuldt elektriske biler, når der skal sendes nye modeller på markedet, og desuden vil bilgiganten afvikle produktionen af de sidste forbrændingsmotorer inden år 2033.

Det oplyser Audi i en pressemeddelelse.

Præcis hvornår den sidste nye Audi med forbrændingsmotor bliver solgt på det globale marked afhænger af både lovgivning og kundernes efterspørgsel.

- Audi er klar til at tage det afgørende og kraftfulde skridt ind i den elektriske tidsalder, siger Markus Duesmann, som er adm. direktør i Audi, i pressemeddelelsen.

- Jeg tror ikke på succes gennem forbud. Jeg tror på succes gennem teknologi og innovation, siger Duesmann med henvisning til Audis slogan.

Flere elektriske modeller

Audi er i fuld færd med at udvide modelprogrammer, så der kommer muligheder, når det gælder de fuldt elektriske biler.

I løbet af 2021 lancerer Audi eller har allerede lanceret elbilerne e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron og Q4 Sportback, hvilket betyder, at Audi i år lancerer flere nye elbiler end modeller med forbrændingsmotorer. I 2025 sigter mærket mod at udbyde mere end 20 fuldt elektriske modeller på det globale marked.