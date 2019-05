Autocampere flopper: 'Stor risiko for at blive dræbt'

Der er noget ganske særligt ved at sætte kursen stik syd med visheden om, at man bare kan lægge sig om bagi, når trætheden melder sig otte-ti timer senere. Autocamperen er et af de få køretøjer, der giver denne frihed, og selv om de er halvpebrede i indkøb, er deres popularitet stigende.

De har bare ét problem: Sikkerheden. Ved en kollision har de ikke samme modstandskraft som personbiler, og de krøller derfor en hel del mere sammen.

Det viser en kollisionstest, som svenske Trafikverket har lavet, og som bilistorganisationen FDM har beskrevet på sin hjemmeside.

- Resultatet af Trafikverkets test viser, at der er stor risiko for at blive dræbt i en frontalkollision, siger Matteo Rizzi, der er trafiksikkerhedsanalytiker hos den svenske transportmyndighed, i en pressemeddelelse.

Samme test som Euro NCAP

Kollisionstesten er lavet med to forskellige typer af autocampere: En såkaldt halvintegreret udgave, hvor man i praksis har bygget en campingvogn ovenpå en varebil, og en helintegreret, hvor autocamperproducenten også har bygget førerhuset.

Ifølge Trafikverket har man brugt samme fremgangsmåde som Euro NCAP, der sikkerhedstester personbiler. Det vil sige, at man har sendt de to autocampere mod en barriere med identisk vægt med 64 km/t. Fordi autocamperne er relativt tunge, svarer det angiveligt til, at de rammer en personbil med 90 km/t.

- Det er en hård test, der desværre afspejler et kollisionsscenarie, der ikke er ualmindeligt på vores veje, siger Matteo Rizzi fra Trafikverket.

Ifølge den svenske transportmyndighed er en af begrundelserne, at autocampere har en kort deformationszone. Der er med andre ord ikke ret meget metal rundt om kabinen, der kan absorbere energien fra sammenstødet og lede den udenom kabinen.

Ifølge FDM spiller det i den helintegrerede udgave også en rolle, at en stor del af konstruktionen er lavet i træ.

FDM: Bedre sikkerhed haster

Testen viser da også, at den halvintegrerede model giver en smule bedre beskyttelse end den helintegrerede. Ifølge Trafikverket er autocamperen dog stadig langt fra at matche beskyttelsesniveauet i en moderne personbil. Det skyldes angiveligt også inventaret i bilen.

- Alle i autocamperen har stor risiko for at blive alvorligt kvæstet af inventaret, der river sig løs under kollisionen, skriver Trafikverket i pressemeddelelsen.

Resultatet af kollisionstesten får Trafikverket til at efterlyse mere sikkerhed i autocampere. Myndigheden håber, at man med testen kan starte en dialog, og den vil danske FDM gerne deltage i.

- Bilproducenterne er de seneste år lykkes med at forbedre sikkerheden i og omkring personbiler markant. Derfor er det skuffende, at sikkerheden i autocampere er så ringe, som testen viser. Også selvom de lever op til EU’s krav. Det bør både producenterne og myndighederne snarest rette fokus mod, for det haster helt åbenlyst, siger Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør hos FDM, til FDM.dk.

